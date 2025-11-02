フジテレビ解説委員長の松山俊行氏が2日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相（64）の外交を評価した。

高市首相は26日にASEAN首脳会議に出席。その後米国、韓国、中国首脳らと立て続けに会談を行った。

高市外交の永田町の評価を問われた松山氏は「まずアメリカのトランプ大統領との首脳会談、これは政府関係者が120点だというぐらい、非常に高い評価だったということですよね」と絶賛。

「その流れを受けてAPEC首脳会議がある韓国に向かったということで。日韓でも未来志向ということで、日中についても“戦略的互恵関係”を強調したということで」と続けると、「まあ一時高市さんは総理就任直後は保守強硬派というふうに国際社会からもみられていたと思うんですけれども、一連のこの日程を受けて、世界的にもかなり現実路線をいくリーダーではないかとという見方が相当広がっているという感じが」との見解を述べた。

「政府関係者の受け止めもそういったところだと思いますね」と続けた。