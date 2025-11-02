ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場。3回に先制3ランを被弾して無念の降板となった。

2年連続世界一へ、大一番の先発マウンドに上がった大谷。3回に悪夢が待っていた。

先頭のスプリンガーが左前打。ルークスの犠打では、大谷の一塁への送球がショートバウンドに。フリーマンがうまくさばいてアウトになったが、大谷は舌をペロリと出した。

その後、大谷の暴投で走者が三塁に進むとゲレーロJr.を申告敬遠。1死一、三塁からビシェットの3ランを被弾した。マウンド上で膝に両手をつく姿が、ショックの大きさを物語っていた。

ここで大谷は無念の降板。日本人ファンからは悲鳴が上がる。Xには「大谷が膝に手をついて下を向く姿初めて見た」「大谷さん、、、両手を膝につく姿なんて、、、」「大谷が両手に膝つくなんて珍しい」「大谷さんが珍しく両手膝に付いて うなだれてる姿見たわ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）