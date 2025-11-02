“前もも”を伸ばすだけで細見え！１日３分【太もものむくみ＆たるみ解消に効く】簡単ストレッチ
「太ももが張ってスカートが似合わない」「前ももが硬くて脚が太く見える」と悩む女性は少なくないはず。実は、太ももの前側にある筋肉「大腿四頭筋（だいたいしとうきん）」のこわばりが、むくみやたるみ、代謝低下の原因になっていることがあるのです。そこで今回は、１日３分でできる大腿四頭筋にアプローチする簡単ストレッチを紹介。太もものサイズダウンと“若見え脚”の両方を叶えます。
前ももの張りが「太く見える脚」を作る理由
太ももの前側が張ってしまうと、脚が実際よりも太く見えるだけでなく、骨盤のバランスが崩れてお腹やお尻までたるみやすくなります。
大腿四頭筋をほぐす簡単ストレッチ
（１）床に腰を下ろして左脚を伸ばし、右脚はひざを曲げて太ももの真横につけるように置く
（２）（１）の姿勢から上半身を後ろに倒して床に着け、右前ももの伸びを感じながら20秒間キープする
▲背中を完全に床に着けるのが難しい場合は、ひじをついて上体を支えるだけでもOK
終わったら脚を変えて反対側も同様に行います。ポイントは「腰を反らせすぎないこと」。下腹を軽く引き締めるように意識すると、太ももの前だけでなく股関節周りにも効果が広がります。シンプルなストレッチ法ですが、続けるほど見た目も細くなるのが実感できるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ストレッチ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼たった１セットで太ももサイズダウン！O脚予防【スラッと美脚をめざす】簡単エクササイズ