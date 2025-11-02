これ浮気サインです。男性が「他の女性と関係している時」にしがちなこと
男性は嘘を付くのが下手なところがあり、ちょっとした行動が浮気のサインとなっているケースは少なくありません。
そこで今回は、男性が「他の女性と関係している時」にしがちなことを紹介します。
｜スマホを隠そうとする
話しかけた瞬間や姿を見せた瞬間、彼氏がスマホを隠そうとする仕草をしたことありませんか？
もししているなら、何かやましいことがあると思って間違いないでしょう。
あなたにスマホを覗かれては困る、何かまずいものが入っているのかも知れません。
｜機嫌が良さそうな仕草を見せる
彼氏が妙に機嫌のいい時ってありませんか？
もしかしたら他の女性との間で良いことがあったのかも知れません。
｜洋服や体型に気遣い始める
男性が洋服や体型など、急に見た目のことを気にし始めたら、他の女性の存在を疑っていいかも。
意外と男性も恋をするとお洒落に気を遣い始めたり、ダイエットを始めたりするものです。
これもまた、他の女性に恋している可能性が高い行動と言えるでしょう。
今回紹介した内容に彼氏が当てはまるようだったら、ぜひしっかり彼氏の行動を見張っていきましょうね。
🌼根回しに余念なし。男性が浮気を隠すために「しがちなこと」