愛情が冷めたわけじゃない。男性が本命女性に見せる「まさかの大好きサイン」

写真拡大


男性の本命行動の中にはわかりにくいものもあり、一見すると愛情が冷めたように見える行動であっても、実は愛情表現だったりするケースも。

そこで今回は、そんな男性が本命女性に見せる「まさかの大好きサイン」を紹介します。

会話中に突然笑顔が消える


会話中、笑顔を見せていた彼氏が突然真顔になることありませんか？

彼女としては「気に障るようなこと言ったかな？」と不安になるものですが、これは男性の意外な大好きサインの１つ。

単純に彼女のことが好きなあまり表情がゆるみっぱなしの自分に気づいて、真顔に戻しただけと考えられます。

要は彼女の前でカッコつけたいだけなのです。

あまり「好き」と言ってくれなくなる


交際当初は頻繁い「好き」と言ってくれていたのに、最近では全然言ってくれなくなったことで、「愛情が冷めてきたのかな？」と感じる女性は少なくありません。

でも、実はストレートに愛情表現することを「気恥ずかしい」と感じる男性は多いのです。

なので、徐々に「好きだから交際していると彼女もわかっているだろう」と考えるようになって、「好き」と言わなくなっていくのでしょう。

また、「好き」という言葉の重みがなくなることを心配して、あまり「好き」と言わなくなる男性も中にはいます。

どちらの行動も愛情が冷めてきたサインと捉えがちですが、実は大好きサインの１つであることをぜひ心に留めておいてくださいね。

🌼本気で好きなんだ。本命行動とは思えない「意外な男性の仕草」