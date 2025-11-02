100均新商品に拍手喝采！予想外のうまさ！いつものパンが激変するレンチン調理グッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でフレンチトースト専用のアイデアグッズを発見しました。フライパン調理はもちろん、電子レンジ調理もできる商品とのことで、実際に使ってみると予想以上に美味しくできて驚き！いつもの食パンが激変する魔法のアイテムだったんです♡早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名：フレンチトーストメーカー

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：幅164×奥行き158×高さ44mm

容量：560mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281742634

いつもの食パンが激変する！？ダイソーのアイデア商品を買ってみた

ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけたこちらの商品。フライパンではもちろん、電子レンジでも美味しいフレンチトーストが作れる専用グッズとのことで、早速購入してみました。

フタ、バスケット、容器がセットになったアイテム。コンパクトなサイズ感で、洗い物も少なく済むのが嬉しいです。

アイテムを重ねると、サイドに蒸気孔ができます。加熱後はここを掴まないよう注意が必要とのことです。

ダイソーの『フレンチトーストメーカー』を実際に使ってみた

パッケージ裏にある「フレンチトーストオリジナルレシピ」を参考に、早速調理していきます。

まずはフタとバスケットを取り出し、容器に生たまご1個、牛乳125cc、砂糖大さじ1杯を入れて、よくかき混ぜます。容器が浅い作りなので、ちょっと混ぜにくさがありました。

容器にバスケット、6枚切の食パン1枚の順でセット。食パンの両面をしっかり浸して、フタをして20分寝かせます。食パンが4枚切、5枚切の場合は、冷蔵庫で寝かせる時間をお好みで延長してOKです。

容器が食パンにぴったりな形状なので、少ない卵液でもひたひたに染み込むのがGOOD。こんがり派さんはここでパンを引き上げて、フライパンで調理するのがおすすめだそうです。

取っ手付きのバスケットが使いやすく、卵液をたっぷり吸い込んでやわらかくなったパンを、フライパンまで形を崩さずに移動できるのが嬉しいポイントです◎

残った卵液はこんな感じ。バットで作った時よりも、量が少なくて感動しました！

しっとり派さんは、電子レンジ調理がおすすめとのこと。卵液がしっかりとしみ込んだのを確認したら、フタをしたまま電子レンジ500Wで3分加熱します。

加熱後、電子レンジ内で1分蒸らして卵液を浸透させれば完成です。パンが吸ってくれるので、卵液の後処理を考えなくていいのが楽ちん♪フレンチトーストというよりもパンプディングに近いような、ぷるぷるの仕上がりになりました。

左側がフライパン調理、右側が電子レンジ調理したものです。

「フライパン調理のほうが絶対おいしいでしょ…！」と予想していましたが、食べてみると電子レンジで調理したものが絶品。見た目からも水分量が圧倒的に多いので、ぜひ試してみてほしいです♡

今回はダイソーの『フレンチトーストメーカー』をご紹介しました。

1枚につき20分漬け込むので、1食で2枚以上用意する際は現実的じゃないかもしれませんが…お家で絶品フレンチトーストを作りたい時は、ぜひ使ってみてほしいアイテムです。また、バニラエッセンスをいれたらより本格的になりそうなので、色々とアレンジのしがいがありますよ♪

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。