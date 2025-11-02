【全日本大学駅伝】４区は中大が３位から首位に再浮上　２位に国学院大、３位に帝京大　駒大は首位から４位後退

◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

定刻の午前８時１０分にスタート。１区（９・５キロ）は初出場の志学館大（鹿児島）の中村晃斗（３年）が関東勢に競り勝ち、区間賞を獲得。

２区（１１・１キロ）は中大の吉居駿恭（４年）が７人抜きで首位に浮上。帝京大の楠岡由浩（３年）が２年前に駒大の佐藤圭汰（当時２年、現４年）がマークした区間記録（３１分１秒）に並ぶ好タイムで１２位から１０人抜きで２位に浮上した。

３区（１１・９キロ）は、３位でタスキを受けた駒大の帰山侑大（４年）が８キロ過ぎに中大の藤田大智（３年）を振り切り、首位に立ったが、残り１キロを切って、中大の藤田が再び、追いついた。激しい競り合いの末、駒大がトップでタスキリレーした。

４区（１１・８キロ）では、ほぼ同タイムで受けた駒大の安原海晴（３年）、国学院大の高山豪起（４年）、中大の柴田大地（３年）の３チームが先頭集団でレースを展開。約５・４キロで史上最多１７度目の優勝を目指す駒大の安原が遅れ、後ろを走る創価大、帝京大の２位集団に吸収された。

先頭集団では残り１キロを切って、国学院大の高山と中大の柴田が激しいデッドヒート。中大の柴田が制して３位から首位に再浮上する大健闘でつないだ。２秒差の２位に国学院大。３位に帝京大が続く。

駒大は首位から４位に後退。５位に創価大、６位に早大。

首位と１分５６秒差の７位に青学大、８位に日体大が続く。

最終８区は最長の１９・７キロ。伊勢神宮内宮宇治橋前のゴールまで熱戦が続く。

４区終了時点の上位校は以下の通り。

＜１＞中大

＜２＞国学院大

＜３＞帝京大

＜４＞駒大

＜５＞創価大

＜６＞早大

＜７＞青学大

＜８＞日体大