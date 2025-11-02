白より黒より“ベージュ”！【グローバルワーク】低身長さんに似合う「高見えパンツ」

ボトムス選びに迷いがちな低身長さんにおすすめしたい高見えワイドパンツが【グローバルワーク】にあるとの情報をキャッチしました！ 低身長さん向けのこだわりのデザインに加えて、編集部では柔らかなベージュカラーにも注目。上品さとともに軽やかさも感じられるカラーは「ワイドパンツは着られている感が出やすい……」と悩める人も挑戦しやすいはず。ぜひチェックしてみて。

ウールライクな素材で高見えを狙えるワイドパンツ

【グローバルワーク】「ウールライクタックワイドパンツ」\5,990（税込）

グローバルワークが展開している低身長さん向けシリーズ「EiiS（エス）」から生まれた、タック入りのワイドパンツ。「ウールライクで高見えします」（公式ECサイトより）という素材は見た目からも秋冬らしく、サッと穿いてきちんと感を演出してくれそうです。マシンウォッシャブル・イージーケアと、日常着として気兼ねなく頼れる機能性も嬉しいポイント。

前後すっきりパンツにくるりとスカーフのアクセント

身長152cmのママスタッフChiakiさんはSサイズを着回し。肉感を拾いにくいワイドシルエットながら、センタープレスが入っていることで縦ラインが強調されます。ウエストは内側にアジャストゴムが付いているので、サイズの微調整が可能。トップスをタックインしたウエストに三角に折ったスカーフをくるりと巻けば、即トレンド感あふれる着こなしに。

柔らかなベージュがモノトーンに女性らしさを演出

モヘアタッチの透かし編みプルオーバーを主役にしたモノトーンコーデに、ベージュのパンツをオン。黒や白のパンツでは単調になりがちなところを、明るめのベージュが柔らかな女性らしさを醸し出すアクセントとして機能します。上下ともにゆるりと着こなしても、パンツの落ち感のある美しいラインのおかげで着膨れ感をセーブできそうです。

ベージュのセットアップに映えるデニムジャケットの青

パンツと同素材・同色のシャツとのセットアップコーデに、デニムジャケットを羽織ってひと癖をプラス。ベージュとデニムのブルーはカラーを重ねても派手見えしにくく、手軽におしゃれ上級者感を楽しめます。服を明るめ & カジュアルにまとめた分、小物は黒で統一して秋冬らしい重厚感を足しつつ、シックな印象へ寄せてみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ