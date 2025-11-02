30代さんは絶対見直して！実は間違ってるかも？正しいアイメイクの順番

メイク講師のSAKIです。アイメイクの順番、これで合ってるかな？もっとこうした方が効率いいんじゃない？などさまざまなお悩みもあるかと思います。また、アイメイクの順番を意識することでワンランク上の仕上がりになることも多いのです。今回は、見直すべきアイメイクの順番を解説していきます！

アイライナーは、ビューラー後に引くのが今では主流！

一般的にはアイシャドウ→アイライン→ビューラー→マスカラの順番でアイメイクをする方が多いです。ただ、ビューラーをまぶたに当てる際にアイシャドウやアイラインが消えてしまうことがあります。そうならないためにもビューラーをした後アイラインを引くことをおすすめします。

アイラインを引いている間にカールが落ちるのでは？と思うかもしれませんが、カールが落ちやすい方は、アイラインを引く前にまつ毛の根元部分にカールキープ下地を仕込んでおきましょう。

まつ毛の根元に下地を塗ることで根元から固定されるので、満遍なく馴染ませる必要はありません。乾いたことを確認したら、アイラインを引きましょう。アイシャドウが落ちてしまった場合はどうすれば？と思うかもしれませんが、アイシャドウは剥がれてしまった部分に軽く色を重ねましょう。

小さなブラシを使い、力を入れず撫でるように入れることでムラになることなく綺麗に仕上がります。アイシャドウは2度手間になってしまいますが、アイラインははがれてしまった際手直しが難しいのでビューラーの後に仕上げましょう！

トレンドのラメは、アイメイクの最後に塗るべし

グリッターや比較的大粒のラメをまぶた中央に馴染ませるメイクがトレンドです。30代の大人世代も目ヂカラを出したり華やかさをプラスしたいときにとても便利です。

上からラメを重ねる際、アイシャドウの仕上げに塗り、その後アイラインやマスカラを仕上げることが多いかと思いますが、よりバランスの良いメイクに仕上げたいならマスカラが終わった後にラメを重ねるのがおすすめです。

というのも、例えばマスカラでまつ毛のボリュームをしっかり出した時、前の段階でラメを目立つようにしっかり重ねてしまうと想像以上に派手な仕上がりになってしまうことも。また、上まぶただけでなく下まぶたにもラメを馴染ませるべきか？これはアイメイクの仕上がりを見てから決めるのが良いでしょう。

目の縦幅がもう少し欲しい、これだと物足りないから下まぶたにも馴染ませた方が良さそう、などアイメイクが一通り完成した段階で判断するのがベストです。理想の仕上がりイメージに合わせてラメを馴染ませる量や範囲を決めましょう。

そもそもアイメイク前の、土台作りが重要！

アイメイクの順番も大事ですが、「0番目」の大事な過程として「目元のベースメイクの仕上がり」が重要です。

よくあるのが、眉を描いている間に「二重幅にファンデーションが溜まっている」「涙でまぶたキワのファンデーションがヨレている」「ほとんど時間が経ってないのに小じわにファンデーションが入り込んできた」など、アイメイク前のベースの状態を確認しておくのが鉄則です。

二重幅にファンデーションが溜まっていたら、スポンジで軽くおさえて馴染ませましょう。涙でヨレていれば、スポンジにファンデーションを少量取り、優しく叩き込むように密着させましょう。

小じわにファンデーションが入り込んでいたら、綿棒に乳液を少量付けて、優しく拭き取り上からファンデーションを重ねましょう。30代からは目まわりの乾燥が特に気になり始めます。「まだメイクして全然時間が経ってないのにもうヨレてる！？」なんてこともしょっちゅうです。

目まわりのベースメイクの状態が悪いままアイメイクを始めてしまうと、そのままファンデーションが定着し、仕上がった後に気がついても手直ししづらくなってしまいます。0番目のアイメイク手順として、必ずベースメイクの状態を確認しておきましょう。

まとめ

今回記事内でご紹介したコスメはこちらです。

アディクション ザ アイシャドウ パレット 102

ウェイクメイク ソフトシアーマルチパレット 01

ケイト スーパーラスティングライナー BK-2

アイメイクの順番、あまり意識していなかった、という方や、とりあえず一般的な順番に沿って仕上げていた！という方も、いつもと違うやり方でガラリとメイクのやりやすさが変わることもあります。ぜひこの記事を参考に、明日のアイメイクから実践してみてくださいね！