100均にあるなんて！こういうの欲しかった♡必要なモノだけコンパクトに持ち運べる専用バッグ

旅行の際に重要になるのが貴重品の管理。海外観光や機内の持ち込みなど、なるべくスマートに携帯しておきたいですよね。なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、￥110（税込）で使いやすい専用ケースが販売されていました！必要なものをコンパクトに収納できる便利グッズなので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：メッシュポケット付パスポートケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：19×12×2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196332559

こういうの探してた！旅行に最適なトラベルグッズをチェック

海外旅行での貴重品管理や機内に持ち込みたい細々したもの…できればスマートに身につけていたいですよね。なにかいいものないかな〜とセリアを覗いてみると、トラベルグッズ売り場でいいものを見つけました♡

今回筆者がGETしてきたのは、その名も『メッシュポケット付パスポートケース』。サイズは約タテ19cm×ヨコ12cm×マチ2cm。お値段はもちろん￥110（税込）です。

華奢な紐が付いていますが、耐久性はあまり期待できなさそう…ジャケットの下に身につけて管理するのがちょうどいい気がします。

紐はバックルを外すと取り外せる仕組み。手持ちのショルダーストラップを使うこともできるので、より頑丈なものにしたい時は取り替えるのも1つの手です。

貴重品をまとめて携帯！セリアの『メッシュポケット付パスポートケース』

旅行の際に身につけたい、パスポート・財布・スマホ・ウェットティッシュなどを用意しました。

メインの収納には、パスポート・財布・スマホがすっぽり入ります。

外側にあるメッシュポケットには、携帯用ウェットティッシュや一口ガムを収納しました。サッと取り出せるので、狭い機内でも使いやすいです。

今回はセリアの『メッシュポケット付パスポートケース』をご紹介しました。

必要なモノだけをコンパクトに持ち運べる、セリアのトラベルグッズ。痒い所に手が届くアイテムで、￥110（税込）とお安く手に入るのが嬉しいです♡

コスパ抜群の便利グッズなので、見かけたら即買い推奨！気になった方はぜひ、セリアのトラベルグッズ売り場でチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。