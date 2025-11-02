欲しかったのはコレです！「ちょこっと欲しい」ってときにぴったりな100均キッチングッズ

ダイソーで見つけた大根おろし器が、なかなか優秀で感動しました！1人分の大根おろしがサッと作れる優れもの。おろし刃と受け皿がしっかりハマる構造と、コンパクトサイズで安全に大根をおろせるのも嬉しいポイントです。おいしい大根おろしに仕上がって大満足♡さっそく、魅力をたっぷりとご紹介します！

商品情報

商品名：ちょこっとおろし

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6cm×16.5cm×4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480721453

1人分の大根おろしがサッと用意できる！ダイソーの『ちょこっとおろし』

「ちょこっと使いたい」ときに便利なキッチングッズも多数揃っているダイソーで、気になる商品をゲットしてきました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ちょこっとおろし』。その名の通り、少量の大根をおろす際に便利なアイテムです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

サイズは約6cm×16.5cm×4cmと、かなりコンパクトなサイズ感。

小さいので、大根の輪切りを使用して1人前サイズの大根おろしを作れます。

角度がついているのも嬉しいポイント。

軽い力でもスルスルと大根をおろせます。

おろし刃と受け皿の部分は、凹凸があり、カチッとハマるようにできています。

滑りにくいので、安全に使用することができます。

コンパクトで扱いやすい◎おいしい大根おろしが完成！

使うまでは、正直なところ「大は小を兼ねるのでは…？」と思っていました。

ですが、小さくてスリムで扱いやすいため、指が他の部分に当たることなく安心して使うことができました！

おろした大根は、やや粗めでシャキシャキとした食感です。

品種にもよりますが、ピリッとした独特の辛味も感じる、おいしい大根おろしに仕上がりました！

今回は、ダイソーの『ちょこっとおろし』をご紹介しました。

使いたいときにサッと用意できる手軽さが魅力でした！気になった方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。