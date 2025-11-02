赤城山の中腹、鳥居峠（標高１３９０メートル）にあるケーブルカーの旧駅舎を改修した商業施設「ほぼの駅 ＡＫＡＧＩ」が１日、試験営業を始めた。

駅舎は廃線後、レストランとして活用されていたが、前橋市出身のコピーライター・糸井重里さん（７６）が再生に名乗りを上げた。オープンに立ち会った糸井さんは、「ここを軸に赤城で何ができるか、どう遊べるか考えていきたい」と意欲を見せた。

施設は元々、前橋市と群馬桐生市の境にある旧赤城山鋼索鉄道の「赤城山頂駅」だった。東武鉄道が赤城山への観光誘致に使用したケーブルカーの終着駅で、１９５６年に作られた。

６８年に廃線になると、赤城山で宿泊業を営む大沼山荘が８０年代に取得して改装。昨年までレストランとして営業し、「厳しい立地で空間と機能を巧妙にまとめた戦後の観光施設」として２０１８年に国の登録有形文化財になった。

しかし、山荘の塩原勲代表（６１）が「ここをもっとうまく活用できる人がいるのでは」と数年前から事業継承を模索したところ、２３年秋頃、新たな活動場所を探していた糸井さんと知り合った。

塩原さんは「赤城山の新しい観光拠点にしてくれる可能性を感じた」と、糸井さんが代表を務めるサイト運営会社「ほぼ日」（東京）に昨年４月、施設を譲渡した。

改装された施設は地上２階、地下１階で延べ床面積約６９０平方メートル。欧州の駅舎がテーマで、駅の椅子をイメージしたベンチや改札のような飲食販売カウンターが置かれた。展望デッキからは絶景も楽しめる。

１階部分では、オリジナルグッズや、地元食材を使った豚汁、ソフトクリームを販売。来年４月に予定するグランドオープンまで、施設の活用方法を模索するという。

赤城大沼の旅館で働く女性（７３）は「子どもの頃乗ったケーブルカーは景色がものすごくすてきだった。駅を上手に残してくれてうれしい。これからの赤城山観光の活力になってほしい」と笑顔だった。

糸井さんは「施設が完成し、子どもが生まれたみたいにうれしい。白紙のメディアをもらったような気持ちだ」とこれからの展開に意欲を見せた。

営業は午前１０時〜午後４時。水曜定休で今月４、６日も臨時休業。最新の情報はインスタグラムなどの公式ＳＮＳで。問い合わせは、施設（０２７・２８７・８４４４）まで。