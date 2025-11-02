大谷翔平、志願登板も見えた“限界”　痛恨3ランを打たれる満身創痍の状態での投球に広まる衝撃「オオタニに敬意を払う」

降板時に険しい表情を浮かべた大谷(C)Getty Images

さすがの大谷翔平（ドジャース）でも苦しかった。

現地時間11月1日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で、大谷は「1番投手兼指名打者」で先発登板。2回途中（51球）を投げ、5安打、3奪三振、3失点で降板となった。

【動画】大谷翔平のユニホームを羽織って球場に入るスウィーニーを見る

勝者が文句なしで世界一となる最終決戦において、大谷はリミッターを解除した。デーブ・ロバーツ監督によれば、試合前日に自ら「先発で行く」と志願。チームとも「先発ならば、起用法が限定的になるリリーフよりも長く引っ張れる。理にかなっている」（ロバーツ監督談）と中3日というハードスケジュールでの登板に合意した。

もう後はない。ゆえに序盤からエンジンは全開だった。

蓄積疲労に加えて、力みもあってか、初回こそ荒れ球が目立ったものの、ここを三者凡退で切り抜けた大谷は、のらりくらりと投げ進めていく。4シームを軸に、カーブ、スプリット、スライダーで要所を締めた。

2回は二死満塁のピンチを何とか無失点で切り抜けた大谷だったが、続く3回には1死一、三塁の場面で相手4番ボー・ビシェットに痛恨の3ランアーチを被弾。結局ここでドジャースベンチが耐え切れずにブルペン待機をしていたジャスティン・ロブレスキとスイッチ。無念の交代となった。