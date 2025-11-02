大谷翔平、志願登板も見えた“限界” 痛恨3ランを打たれる満身創痍の状態での投球に広まる衝撃「オオタニに敬意を払う」
降板時に険しい表情を浮かべた大谷(C)Getty Images
さすがの大谷翔平（ドジャース）でも苦しかった。
現地時間11月1日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で、大谷は「1番投手兼指名打者」で先発登板。2回途中（51球）を投げ、5安打、3奪三振、3失点で降板となった。
【動画】大谷翔平のユニホームを羽織って球場に入るスウィーニーを見る
勝者が文句なしで世界一となる最終決戦において、大谷はリミッターを解除した。デーブ・ロバーツ監督によれば、試合前日に自ら「先発で行く」と志願。チームとも「先発ならば、起用法が限定的になるリリーフよりも長く引っ張れる。理にかなっている」（ロバーツ監督談）と中3日というハードスケジュールでの登板に合意した。
もう後はない。ゆえに序盤からエンジンは全開だった。
蓄積疲労に加えて、力みもあってか、初回こそ荒れ球が目立ったものの、ここを三者凡退で切り抜けた大谷は、のらりくらりと投げ進めていく。4シームを軸に、カーブ、スプリット、スライダーで要所を締めた。
2回は二死満塁のピンチを何とか無失点で切り抜けた大谷だったが、続く3回には1死一、三塁の場面で相手4番ボー・ビシェットに痛恨の3ランアーチを被弾。結局ここでドジャースベンチが耐え切れずにブルペン待機をしていたジャスティン・ロブレスキとスイッチ。無念の交代となった。
制球が定まらず、さらに平均球速92.7マイル（約149.1キロ）と通常時よりも下がっている傾向を見れば、万全な状態でないのは明らかだった。実際、大谷は第3戦と第4戦の間に点滴治療を受けたことが報じられ、登板への懸念は少なくなかった。
それでも、文字通りの決戦で自ら責任を背負って、マウンド上で吠える姿も見せた大谷の気迫のこもった投球は、お茶の間も固唾をのんで見守った。SNSでは「Ohtani」がトレンド入りしたアメリカのXでは「オオタニはあらゆる面でドジャースを背負ってる」「苦しんでいるように見えた」「全然調子は良くない。それでも抑えるんだ」と称賛の声が殺到。さらに米メディア『The Big Leagues Daily』のダン・クラーク氏は、「私はショウヘイ・オオタニに敬意を払う。彼はいかなる状況でも試合に全力かつ公正にプレーする。そして世代屈指の才能を持ちながら誰よりも謙虚だ」と称えた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]