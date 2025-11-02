Ž¢¤¢¤ìŽ¤¥¦¥Á¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄŽ£Í¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿²ñ¿©¤Ç¥Ó¡¼¥ë²ñ¼Ò¼Ò°÷¤¬Ê¿Á³¤È°û¤ßÂ³¤±¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌ¾
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÌÚ½ßÉ×¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¿©¤ÎÅ¹¤òÁª¤Ö¥³¥Ä¡Ä·ÐÈñ¤ÇÍî¤È¤»¤ë5500±ß¤È¾¯¡¹¤ÎÂÅ¶¨
¡Ö3000±ß°ÊÆâ¤Ç¸Ä¼¼10¿Í¤Ç¤¹¤´¤¯»Ý¤¤Å¹¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
»Å»öÊÁ¡¢ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡¢¼ÒÆâ³°´Þ¤á¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤«¤é²ñ¿©¤ÎÅ¹¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÌµÃã¤Ö¤ê¤â»þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÂç¿Í¿ô¤Ç°û¤à¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÂÅ¶¨¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÀÇ¹þ5500±ß°ÊÆâ¤Ç¤¤¤¤Å¹¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Þ¤Ç¤Ï·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤ë¸òºÝÈñ¤Ç¡¢Ä¶¤¨¤ë¤ÈÀÜÂÔÈñ¤ÇÂ»¶â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£2024Ç¯4·î¤«¤é1Ëü1000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤â¤Þ¤À5500±ß¤Î²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¤ªÅ¹Â¦¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢5500±ß°û¤ßÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ç¤Ï¤É¤³¤òÁª¤Ö¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿Í¿ô¤Î»þ¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿Í¿ô¤Î4Âç¥Ý¥¤¥ó¥È
¡°û¤ßÊª¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ
ÓÏ¹¥¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â´Þ¤á¡¢ÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¶Ø±ì
µÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
£»þ´ÖÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë
ÅöÁ³¡¢¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶èÀÚ¤ê¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤¤òÃ¦¤¬¤Ê¤¤
ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï·¤¤òÃ¦¤°¤è¤¦¤ÊÏÂ¼¼¤ò¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¾ö¤Î¾å¤Ë¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹ø¤Ë¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Æâ´Ñ¤Î²èÁü¤â¸«¤ÆÁª¤Ù¤Ð¡¢ºÇÂç¸øÌó¿ô¤Î»¿Æ±¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÜÂÔ¤Ê¤é¡Ö´õË¾¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×³ÎÇ§
ÀÜÂÔ¤äÂç»ö¤Ê²ñ¿©¤À¤È¤â¤¦¾¯¤·ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1Ëü¡Á1Ëü5000±ß°ÊÆâ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áª¤ÖºÝ¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤ªÁê¼ê¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ªò¿²°¤µ¤ó¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅöÆü¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö»ä¡¢À¸µû¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢±³¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÆÊý¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¦¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥×¥í¡£¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
»ä¤â¤ªÆù´Ø·¸¤ÎËÜ¤òºî¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤ªÆù²°¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¾Æ¤ÆùÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Æù¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¿©¤ÙË°¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µû¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë²ñ¼Ò¤È¤Î²ñ¿©¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ã¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤·¤«°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¡¢Åª¤Ê¤³¤È¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í¤¬°ìÅÙ¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï·è¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Ï°û¤Þ¤º¡¢Ê¿Á³¤ÈÆüËÜ¼ò¤À¤±¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¤ªÁê¼ê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¿¤À¤·¡¢¿¼·¡¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤
¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÏÂ¿©·Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÎÅú¤¨¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öò¿¤Ç¤¹¤«¡¢²ûÀÐ¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤¹¤¾Æ¤¤È¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÙ¤«¤¯Ê¹¤¤¤ÆÁª¤ó¤À¤ªÅ¹¤¬Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢´üÂÔ¤µ¤»¤¿Ê¬¤À¤±Èá·à¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡Ö¥ï¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤âOK¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÆÈÆÀ¤Î½¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¥¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Å¹¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥«¥®¡£Í½»»¡¦´õË¾¤Ï¾ÜºÙ¤Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤ªÅ¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜÅª¤È´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏºÙ¤«¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ê¤Î¤«¡¢Í½»»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤ªÅ¹¤âÂÐ±þ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ê¤é¡¢Í½»»¤Ï°û¤ßÊª¹þ¤ß¤Ç1Ëü±ß°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½Ð¤¹¤ª¼ò¤ÎÃÍÃÊ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢Óñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü10Ê¬°Ê¾åÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï±Ä¶ÈÃæ¤ÏÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¤â¤·¤â¤ÎºÝ¤ÎÏ¢ÍíÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¸Ä¼¼°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤ÀÊ¤â¤¢¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³Ú¤·¤¤²ñ¿©¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¼¼»ê¾å¼çµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¯¤Æ¼Â¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÌ¾¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Êµ¡Ì©²ñ¹ç¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸Ä¼¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤â¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤«¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê²ñ¿©¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·ÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÈÎ¥¤ì¤¿ÀÊ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤ÐÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¼¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ê¤ª¤ª¤¡¦¤¢¤Ä¤ª¡Ë
¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹
1965Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ô¤¢¤ËÆþ¼Ò¡£¤Ô¤¢ÊÔ½¸Éô»þÂå¡¢3Ç¯¤«¤±¤ÆÅÄÃæ¹¯É×»á¤Ë°ÍÍê¤òÂ³¤±¡Ø¤¤¤Þ¤É¤¿¿¤ÃÅö¤ÊÎÁÍýÅ¹¡Ù¤ò´©¹Ô¡£2001Ç¯¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤òÁÏ´©¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ÊÔ½¸Ã´ÅöºîÉÊ¤Ë¡Ø¿ïÉ®¡¡°ì¿©Æþº²¡Ù¡Ê¾®»³·°Æ²¡Ë¡¢¡Ø¿·»þÂå¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÁáÀî¸÷¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡Ù¡Ê»³ËÜ±×Çî¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡¢²ÏÅÄ¹ä¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¡ÖÂçÌÚ½ßÉ×¤Î¿·Å¹¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÏ¢ºÜ¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¼çºÅ¤Î¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¡ÖTERIYAKI¡×¤Ç¤Ï¥Æ¥ê¥ä¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan¡×¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¡¢¡ÖÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¡×Íý»ö¡£
----------
¡Ê¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ë