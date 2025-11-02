2°Ì¥È¥¤¥ì¤ÎÀ¶·é¤µŽ¤3°Ì¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃçŽ¤4°Ì¶õ¤¤¤¿»®¤Î°·¤¤¡Ä¥°¥ë¥á»ïÊÔ½¸Ä¹¤ÎŽ¢ÀäÂÐ¤¤¤¤Å¹Ž£¸«¶Ë¤á´ð½à1°Ì¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÌÚ½ßÉ×¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹Áª¤Ó¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ºÇÔÉ¬»ê
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤¤ªÅ¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤Ï¸¡º÷¤·¤Æ²¿¤«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£³«Å¹¤·¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅê¹Æ¿ô¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÊ±ì²Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÍÌ¾Å¹½Ð¿È¡ª¡×¤È¤¦¤¿¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¹Ì¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈË²Ú³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤ªÅ¹¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ï¤±Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËèÇ¯Ìó20Å¹¤ò¡Öº£Ç¯¤ÎÃíÌÜÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æ»ä¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê»î¿©¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¿ôÇ¯¤Ë1¸®¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢ºÂÃÌ²ñ¤Î¾ì¤Ç¡Ö·ÇºÜ¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬Ìµ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤Æ°Ç¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¸«¶Ë¤á¤Ï¡À¸¥Ó¡¼¥ë¢¥È¥¤¥ì£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃç¤¶õ¤¤¤¿»®
¼ÂºÝ¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ó¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤â¤¤ì¤¤¤ËÀö¾ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ÏÅöÁ³¡¢Á´ÂÎ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¼ò¤Î¾ì¹ç¡¢Ï·ÊÞ¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÃÊÁ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÌ»º·¿¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Â¾¤Ç°û¤à¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÇÊ¹¤¯¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÀ¶·é¤µ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤¬±ø¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÀ¸¤â¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤¤¤¤¤ªÅ¹¤Ï¡¢µÒ¤¬¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÁÝ½ü¤ò¤·¤ÆÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅ¹Æâ¤¬Ë»¤·¤¤¤È¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ËÂçÀ¼¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤òÉü¾§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÌµÍý¤Ê¾Ð´é¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ï¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥È¥Ã¥×¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÇµÒ¤¬¿ò¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç´ª°ã¤¤¤·¤ÆÂºÂç¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤äÈà½÷¤ÎÌ¤Íè¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤¤¤¿»®¤ò¤ä¤¿¤é¤ÈµÞ¤¤¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¤¬¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤½¤é¤¯Âç½°Åª¤Êµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤ò¼è¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤Ï»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤ÏÀ©Éþ¤¬À¶·é¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£Çö±ø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Å¹¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¤
¤¤¤í¤¤¤í¿½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¤Å¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÎÁÍý¤òÇÉ¼ê¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë¶ËÃ¼¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤·¤«ÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÆüËÜ¼ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡£¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤«¡£
¤³¤Á¤é¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÅ¹¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î®¹Ô¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¤«¤é¤È¡¢»Ö¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç·èÄê¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ê¤ª¤ª¤¡¦¤¢¤Ä¤ª¡Ë
¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹
1965Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ô¤¢¤ËÆþ¼Ò¡£¤Ô¤¢ÊÔ½¸Éô»þÂå¡¢3Ç¯¤«¤±¤ÆÅÄÃæ¹¯É×»á¤Ë°ÍÍê¤òÂ³¤±¡Ø¤¤¤Þ¤É¤¿¿¤ÃÅö¤ÊÎÁÍýÅ¹¡Ù¤ò´©¹Ô¡£2001Ç¯¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤òÁÏ´©¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ÊÔ½¸Ã´ÅöºîÉÊ¤Ë¡Ø¿ïÉ®¡¡°ì¿©Æþº²¡Ù¡Ê¾®»³·°Æ²¡Ë¡¢¡Ø¿·»þÂå¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÁáÀî¸÷¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡Ù¡Ê»³ËÜ±×Çî¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡¢²ÏÅÄ¹ä¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¡ÖÂçÌÚ½ßÉ×¤Î¿·Å¹¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÏ¢ºÜ¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¼çºÅ¤Î¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¡ÖTERIYAKI¡×¤Ç¤Ï¥Æ¥ê¥ä¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan¡×¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¡¢¡ÖÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¡×Íý»ö¡£
¡Ê¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ë