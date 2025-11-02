「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）

大学三大駅伝の第２戦で箱根駅伝王者の青学大は苦しい前半となった。４区終了時点で首位中大と１分５６秒差の７位と出遅れた。

当日変更で投入された１区の椙山一颯（１年）は終盤まで先頭争いを繰り広げたが、最後のスパート合戦についていけず、８秒差の１１位で２区へ。２区の荒巻朋熙（４年）は追い上げる流れを作れず、ジワジワと先頭集団から離されていき、首位中大と５２秒差の１０位。区間でも１０位の走りとなった。

３区の宇田川瞬矢（４年）はジワジワと順位を上げていき、８位まで浮上したが、首位駒大との差は１分５秒差に拡大。区間７位の走りだった。

４区の塩出翔太（４年）は序盤飛ばしたが、その後、先頭からの差は開いていった。区間７位の走りだった。

出雲駅伝７位から巻き返しを狙う中で、前日会見で「朝日にかける大作戦」を掲げた原監督は「各区間取りこぼしのない走りをしていきたい。（７区の）黒田朝日に渡った時に先頭もしくは３０秒以内で争っていけば、優勝争いにも絡んでくる」と見据えていたが、誤算の展開となった。