◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

３区（１１・９キロ）は、駒大がトップでタスキをつないだが、区間賞は３３分１１秒で国学院大・野中恒亨（３年）が獲得した。２位は３３分１２秒で城西大のＶ・キムタイ（４年）だった。

野中はタスキを受け取った当初は７位だったが、すぐに６位・日体大の田島駿介（４年）と５位・創価大のＳ・ムチーニ（３年）に追いつき３人で並走する展開に。９キロ過ぎで２人を突き放すと、１１キロ手前で３位の帝京を追いつき、すぐにかわす。さらに最終盤のラストスパートでペースを上げると中大をかわして２位でタスキを渡した。

野中はインタビューにて「まずは前田監督に３区を自ら志願した」と明かすと「留学生と戦いたいと。その役割を達成できてよかった。創価大のＳ・ムチーニ選手（３年）に追いついて、そこから彼と２分４８秒から５０秒ペースと一緒に話しながら、うまくできたというのが楽しかった」と落ち着いた表情で喜びを語った。