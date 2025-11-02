◇ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年11月1日 トロント）

3勝3敗で迎えたワールドシリーズ（WS）最終第7戦は1日（日本時間2日）、トロントで行われ、ブルージェイズが3回、4番ボー・ビシェット内野手（27）の3ランで先行した。

ブルージェイズはドジャース先発・大谷翔平から初回、2回と先頭打者を出しながら無得点。しかし3回、先頭の1番スプリンガーが2打席連続安打となる左前打で出塁。1死後、3番ゲレロが申告敬遠で歩いた一、三塁からビシェットが大谷のスライダーを叩き、中堅左への442フィート（約134.7メートル）特大弾で中3日登板の大谷を降板へと追い込んだ。

WS第1号のビシェットは大谷から初本塁打。レギュラーシーズン5打数2安打、WSでは3打数1安打で通算8打数3安打となった。

ビシェットは9月6日のヤンキース戦で捕手と激突し、左膝を負傷して離脱。ポストシーズン（PS）も地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズとロースターから外れ、WS第1戦で「4番・二塁」で復帰した。第2戦は代打からの出場となったが、先発復帰した第3戦から5試合連続安打。不動の1番として1993年以来32年ぶりの世界一を狙うチームをけん引している。