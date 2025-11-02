私の遺産はお前じゃなく、彼に渡すわね…〈預貯金2,900万円〉〈持ち家あり〉82歳母の衝撃宣言。背後に見える「親切なご近所男性」と54歳息子の葛藤

田舎で一人暮らしを続ける80代の母。久しぶりの電話で、息子は驚きの言葉を耳にします。──「お前は薄情。いつもお世話になっている人に遺産を渡したいの」。近所の男性に支えられているという母は、日々の暮らしに満足している様子。それでも、遠く離れて暮らす息子の胸には複雑な感情が渦巻きます。今、高齢の親をめぐって増えている“同居しない家族の孤立”と“他人への信頼”の問題を考えます。

「お前は薄情者」──田舎の母の言葉に凍りついた54歳息子

「お前は子どもなのに、たまにしか顔を見せない。ちょっと薄情だよね。私ね、いつも面倒を見てくれる山野さんに遺産を渡したいの。それで構わないね？」

電話口でそう言われ、思わず言葉を失ったのは、会社員の高橋真一さん（仮名・54歳）。相手は、地方で一人暮らしをしている82歳の母。父の死後も地元に残り、近所づきあいをしながら暮らしていました。

母は以前から「近くに住み、在宅で仕事をしているという山野さん（50代男性）が、困っていると買い物や病院に行くのを手伝ってくれる」と話しており、親切な人がいてよかったと真一さんも安心していたといいます。

ところが、まさかその人に遺産を渡したいと言い始めるとは──。さすがに同意しかねました。

「遠くの家族より近くの他人」になりやすい時代

「母が寂しさで他人にすがっているのなら、自分にも責任がある。ただ、母は住み慣れた田舎から出たがらないし、僕も仕事や家庭がある。年に1〜2回しか帰れない。それって薄情なんでしょうか……」

そう語る真一さんの言葉には、都会で働く世代の葛藤がにじみます。多忙な暮らしに追われ、親のもとへ頻繁に通えない──そんな人は少なくありません。

一方で、高齢の親にとって「毎日会話できる人」「困ったときに助けてくれる人」はかけがえのない存在です。結果的に、“遠くの家族より近くの他人”のほうが心を許せる関係になってしまうことも。こうした信頼関係をきっかけに、遺言書で近所の知人や介護者に財産を残すケースも少なくありません。

一方で、本人にとっては感謝の証でも、家族から見れば「財産目当てに親に近づいたのでは」と疑心暗鬼になることもあります。

遺言は「本人の自由」だが、できることはある

母の収入は、自分の年金と亡き夫の遺族年金を合わせて月11万円ほど。持ち家で暮らしているため「使う先もそんなにない。十分やっていける」と話します。また、母の財産は、今住んでいる土地と家、そして夫や親から引き継いだ預貯金およそ2,900万円です。

それらの資産を「自分の子どもに渡したい」と遺言書を残した場合、その内容は原則として本人の意思が最優先。たとえ家族であっても、その内容を無効にするのは容易ではありません。

ただし、子どもなど法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されています。万一、母親が全財産を他人に遺すという遺言を書いた場合でも、遺留分侵害額請求によって取り戻せる可能性があります。

また、もし「他人の影響で遺言が書かされた」と疑われる場合は、弁護士や家庭裁判所に相談するのが現実的な対応策です。

孤独を防ぐには「制度」と「つながり」の両輪を

「山野さんとは以前帰った時に会ったことがあるんですよ。『自分は早くに母を亡くしたから、一人でいる高齢者を放っておけない』と言っていました。お金を目的に母に近づいたわけではなさそうですが、もらえるなら断らないんじゃないでしょうか。今後は私も無理してでも母の元に通おうと思っています。ですが、それを母が求めているのか、もはやわかりませんね……」

そう語る真一さんの悩みは、すぐに解決とはいかないようです。親の孤独と子の事情、その間に生まれるすれ違いは、どの家庭にも起こり得ます。

「薄情」と責められて、そこで引いてしまえば、その溝は埋まりません。だからこそ、冷静に、そして家族の愛情を示して対処することが大切です。“遠くの家族より近くの他人”と思われないように――。 心の距離を、もう一度測り直すときが来ているのかもしれません。