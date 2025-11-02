¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×29ºÐÃËÀ¤¬Ã¦¥µ¥é¤ò·è°Õ¤·¤¿¡ÖÇ¯¼ý600Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤âÃù¶â¤Ï0±ß¡×ÀäË¾¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Éã¤Î»Ñ¤«¤é¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¶Ð¤á¤Æ½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Î½¤È¾å»Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡£30ºÐÌÜÁ°¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢"¤É¤³¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë"¤¿¤á¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é2»ù¤ò°é¤Æ¤ë¿¹æÆ¸ã»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ À¤³¦¤ò²ó¤Ã¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿Ë¤«¤Ê¥í¡¼¥³¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤¬Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éã¤Î¶µ¤¨¤ÏÀ®¸ù¡á¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¡×
ËÍ¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22ºÐ¤Î½Õ¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¡¦¥Ó¥¶¤Ç1Ç¯È¾ÂÚºß¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤«¤éÌá¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÅìµþ¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î²¼ÀÁ¤±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢±Ø¤ËÅ½¤ë¹¹ð¤äÅÅ¼Ö¤ÎÃæÄß¤ê¹¹ð¤ÎÀ©ºî¤È»Ü¹©¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Èþ½ÑÅ¸¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢½ªÅÅ¸å¤Ë±Ø¤Î¹¹ð¤ä¼ÖÆâÄß¤ê¤òÅ½¤ë»Å»ö¤Ï¿¼Ìë»Ä¶È¤¬Â¿¤¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤°õºþµ¡¤ò»È¤¦¤¿¤á¤ËÁá½Ð¤ò¤·¤ÆÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Æþ¼Ò¸å¤ÏÌÛ¡¹¤È¿¼Ìë¤Ë¹¹ð¤òÅ½¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¥Á¡¼¥à¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä«4»þ¤Ë¼«Âð¤ò½Ð¤ÆÌë7»þ¤Ëµ¢Âð¤·¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤âÅö¤¿¤êÁ°¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÛ¡¹¤È¥°¥Ã¥º¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Å»ö¤Ï¤½¤³¤½¤³ÌÌÇò¤¤¤¬¡¢Ï«Æ¯´Ä¶Åª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡£¿¼Ìë»Ä¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤âÈ¾µÙ¤äÂåµÙ¤Ï¼è¤ì¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬²ñ¼Ò¤Ç¿²¤Æ¡¢ÍâÆü¤ÏÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍµëµÙ²Ë¤Ï¿ÆÂ²¤Î·ëº§¼°¤äÁòµ·¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤ÎÉã¿Æ¤â¤è¤¯Æ¯¤¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¥È¥è¥¿¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¦°¦ÃÎ¸©¤Ç¡¢¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç40Ç¯´Ö¶Ð¤á¾å¤²¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë¤³¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯µ¤¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¡¢À®¸ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢À®¸ù¡á¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
À®¸ù¡áÂç´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢Ìò¿¦¤Ë½¢¤¡¢ÎÉ¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÎÉ¤¤¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢åºÎï¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¤³¤È¡£ËÍ¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ1Ç¯È¾¤¬²á¤®¤¿º¢¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿2ºÐÇ¯¾å¤ÎÆ±Î½¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ
¡Ö¤Í¤§¿¹¤¯¤ó¡¢°ì½ï¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¡¡©¡©¡©¡©¡×
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢½¢¿¦¤ò¤·¤¿¤éÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î¾ï¼±¤¬¡¢¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¾¼ÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¾¿¦¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤ä²ñ¼Ò¤¬·ù¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¹¤¯¤ó¡¢°ì½ï¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿Æ±Î½¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¼Â²È¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤Ï²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡£¼¤á¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÎËÍ¤Ï¡¢ÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª²Á¤Î¹â¤¤Åìµþ¤Î¶¹¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥«¥Ä¥«¥Ä¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Â·îµë¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤À¤±¤À¡£
¼¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿ô¥«·î¸å¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤ò1Ç¯È¾¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁ´ÂÎ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ËÍ¤¬¡Ö¿¼Ìëºî¶È¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤«¡¢ÍâÆü¤òµÙ²Ë¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡¡·Ð¸³¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤¬¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¼ÒÄ¹¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤¯¤µ¤ëËÍ¤ò¡¢ÀèÇÚ¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÀèÇÚ¤Èµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÈè¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤·¤«¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î¾²¤Ç¿²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¿¹¤¯¤ó¡¢·¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤±¤É¤Í¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¤½¤ÎÀèÇÚ¤ÎÊªÈá¤·¤½¤¦¤Ë²¼¤ò¸þ¤¯É½¾ð¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬Âà¿¦¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÆ½¢¿¦¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤¡Ä
ºÇ½é¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¿¼Ìë¤Ë»¶Êâ¤·¤¿¤ê¤È¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ô¥«·î¤¬²á¤®¤ÆºâÉÛ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤í¤½¤íÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤È½©ÍÕ¸¶¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µá¿Í¹¹ð¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»þµë1200±ß¡¢¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷Êç½¸Ãæ¡ª¡×
2008Ç¯¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þµë1200±ß¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤µëÎÁ¤À¡£Èà½÷¤Ë¡Ö±þÊç¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÌÌÀÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
½©ÍÕ¸¶¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤òÇä¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢USB¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë²¹¤Þ¤ë¼êÂÞ¤ä¥«¥¤¥í¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢¤Î¤ª¤â¤·¤í¥°¥Ã¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÃÎ¼±¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ±þÂÐ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊµÉ²»¤Ç¤â¡ËÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤ÈÊ¢¤ò³ç¤ê¡¢»þµë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
È¾Ç¯¸å¡¢ÍúÎò½ñ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëÍó¤Ë¡ÖÆÃµ»¡§¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀ©ºî¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼ÒÄ¹¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤êÈ¾Ç¯´èÄ¥¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤È¡¢°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎPR¥µ¥¤¥È¤ò°ì¼ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£2003Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿Í¢ÆþÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼Ò°÷20Ì¾¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢40Âå¤Î¼ÒÄ¹¤È¼ã¤¤¼Ò°÷¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¼ÒÉ÷¤À¤Ã¤¿¡£
È±¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤â²«¿§¤Ç¤âOK¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È²ñ¼Ò¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò¥×¥·¥å¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ß¡¢µÙÆü¤Ï¼ÒÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¼Ò°÷¤ÎÃç¤â¤¤¤¤¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Éô³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¶ÐÌ³¤Ï10»þ¡Á17»þ¤ÈÃ»¤¯¡¢»Ä¶È¥¼¥í¡£25ºÐ¤ÇÇ¯¼ý450Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¾Íè¤Ë°Å±À¡£À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎÂà¿¦´õË¾
¤ª¶â¤â¤¢¤ë¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤âÃ»¤¤¤Î¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ëµÉ²»¤ò¼£¤¹ÊýË¡¤òÃµ¤·¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿±Ñ²ñÏÃ¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÉ²»¤ÏÈ¯À¼Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÈôÌöÅª¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤¬¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º±Ñ¸ì¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤âÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤·¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡10Ç¯¸å¤â20Ç¯¸å¤âÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»É·ãÅª¤ÊÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤á¤Æ10Ç¯¸å¤Ë¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£Ì¤ÃÎ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¼ÒÄ¹¤Ë¹ð¤²¤¿¡£26ºÐ¤Î¤È¤¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÏOK¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿²¸¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÅÔ¹ç¤À¤±¤Ç¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÂà¿¦¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÀäË¾¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊë¤é¤»¤Ê¤¤¡ª
ÍâÇ¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿¡£Êü¼ÍÀþÂ¬Äê´ï¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¡¢²ñ¼Ò¤Ç°·¤¦Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¾¦ÉÊ¤â¿ôÇÜ¤ËÁý¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹¤¯¤ó¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡×¤È¼ÒÄ¹¤¬Ï«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Âç¿ÌºÒ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾Íè¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢À¸³èÈñ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿µÏ¿¤¬¡¢º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£29ºÐ¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤ÏÅìµþ±Ø¤Ë¶á¤¤¤Ê¤¬¤é´×ÀÅ¤ÊÊ¸µþ¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ê¸µþ¶è¤Ç²ÈÂ²4¿Í¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë60Ö¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2013Ç¯Åö»þ¤Ç²ÈÄÂ20Ëü±ß¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤È6000Ëü±ß¡Ê¸½ºß¤Ê¤é1²¯±ß°Ê¾å¡Ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°ìÅùÃÏ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥â¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¡Ú¾ò·ï¡Û
¡ü ÅÔ¿´¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç40Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡ü ºÊ¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²
¡ÚËè·î¤Î½ÐÈñ¡Û
¡ü ¥í¡¼¥ó¡¡10Ëü±ß
¡ü ¸÷Ç®Èñ¡¡3Ëü±ß
¡ü ¿©Èñ¡¡6Ëü±ß
¡ü ¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂå¡¡1Ëü±ß
¡ü ¤ª¾®¸¯¤¤¡ÊÉ×ÉØ¡Ë¡¡6Ëü±ß
¡ü ¸ä³ÚÈñ¡¢Î¹¹ÔÂå¡¡3Ëü±ß
¡ü ¶µ°éÈñ¡¡3Ëü±ß
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡¡5Ëü±ß
¹ç·×¡§37Ëü±ß
¤â¤·¤â¡¢35ºÐ¤ÇÇ¯¼ý600Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢
¡ü ·î¼ý¡¡50Ëü±ß
¡ü ¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ê¤É¡¡13Ëü±ß
¼ê¼è¤ê¡§37Ëü±ß
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿¡áÀ¸³èÈñ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãù¶â¤Ï0±ß¡ª¡¡É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÀ¸³è¤ÏÀäÂÐ¤ËÁ÷¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ä¤¯¤Å¤¯¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿26ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·1Ç¯¸å¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤«¡¢»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ä²¿¤é¤«¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ìÀ¸¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¿È¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë40ºÐ¡¢50ºÐ¤ÈÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï29ºÐ¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¼¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¿¹ æÆ¸ã