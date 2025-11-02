INÉD×三尋木奈保が贈る「映える服」第2弾♡上品カーヴィブルゾン＆盛り袖ブラウス登場

人気エディター・三尋木奈保さんとINÉD（イネド）のコラボレーション第2弾が、10月28日(火)より全国の店舗とオンラインストアで発売されます。今回のテーマは「お出かけシーンで映える服」。カーヴィブルゾンと盛り袖ブラウスの2アイテムが登場し、上品さと今っぽさを両立した大人のスタイルを提案します。秋の装いを格上げする名品が、あなたのワードローブに仲間入りします♡

INÉD×三尋木奈保「カーヴィブルゾン」で上品カジュアルを更新

三尋木奈保さんとのコラボ第2弾「Special Collaboration 03：カーヴィブルゾン」は、袖と背中にダーツを入れた自然なコクーン風シルエットが特徴。

ワーク感を抑え、品よく着こなせるよう尾州のウールコットン混素材を採用しています。ハリがありながら柔らかい質感で、上品な立体感を演出。比翼ボタン仕立てで“きちんと見え”も叶います。

9月発売のコラボワイドパンツとの相性も抜群で、秋のワードローブにぴったりの1着です。

価格：53,900円（税込）

カラー展開：ベージュ（42）、ブラウン（44）、カーキ（53）※カーキはオンライン限定

サイズ展開：9号・11号

三尋木奈保×INÉD「盛り袖ブラウス」で華やぎをプラス

「Special Collaboration 04：盛り袖ブラウス」は、タックで立体感を出した袖がモダンな印象を与える1枚。ギャザーではなくタックで仕上げることで、スタイリッシュかつ洗練された表情に。

素材には上質なシルク混のエクストラファインウールを使用し、なめらかで上品な光沢感を楽しめます。

ネックラインにさりげない立ち上がりを設け、顔まわりをすっきりと美しく見せる設計。学校行事や会食などフォーマルなシーンにもぴったりです♪

価格：26,400円（税込）

カラー展開：ブラックネイビー、グレー

サイズ展開：7号・9号・11号

スペシャルコンテンツで4つの着回しをチェック♡

フランドルオンラインストアでは、コラボアイテムを使用した4つのスタイリングを紹介するスペシャルコンテンツを公開中。

9月に登場した第1弾のワイドパンツとのコーディネートも提案されており、セットで楽しむことでより洗練された大人の着こなしが叶います。

秋冬のお出かけスタイルを華やかに彩るこの機会をお見逃しなく。

INÉD×三尋木奈保のコラボで、秋のお出かけをもっと素敵に♡

上質な素材と美しいシルエットにこだわったINÉD×三尋木奈保コラボ第2弾は、大人の女性が“今着たい”と思える洗練アイテムが勢ぞろい。

カジュアルにもフォーマルにも使える万能ブルゾンと、華やかに魅せるブラウスで、秋のお出かけがもっと楽しくなるはず。自分らしさを大切にするあなたに、ぴったりのコレクションです♡