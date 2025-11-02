現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜蔦重とは終わりにします＞『べらぼう』次回。子もできて順風満帆の蔦重。しかし歌麿は…

11月2日放送の42回に登場する出演者の扮装写真がNHKより公開されました。公開されたのは…

■田中裕二（爆笑問題）さん…大当開運（太田光さん）とともに耕書堂を訪れる観相家。

です。爆笑問題のお二人が遂にそろったことで、ドラマにはいったい何が…。楽しみに放送を待ちましょう！

＜第42回のあらすじ＞

歌麿（染谷将太さん）の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重は、年が明けて身上半減から店を立て直した。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。

そんな中、てい（橋本愛さん）は蔦重に“子ができた”と告げる。

一方、定信（井上祐貴さん）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。