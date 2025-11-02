＜速報＞国内男子ツアーは最終組がスタート 清水大成がエース達成で上位浮上
＜フォーティネット プレーヤーズ カップ 最終日◇2日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会の最終ラウンドが進行している。先ほど最終組がスタートした。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
2位とは3打差、悲願の初優勝に王手をかけた佐藤大平は約1メートルにつけてバーディ発進。同組で、それぞれ今季初優勝を挙げている小斉平優和はパー、金子駆大はボギーでコースを飛び出した。首位とは5打差、最終組のひとつ前からスタートした石川遼はバーディ発進を決め、2番ホールへと向かった。同組で2位タイから出た吉田泰基はボギー発進としている。また、清水大成が4番パー3でホールインワンを達成。昨年の「パナソニックオープン」以来、自身2度目のエースとなった。今季はこれで18例目、ツアー史上では663例目となる。※詳細データが残る1985年以降の記録清水はこのエースを含め、前半だけでスコアを4つ伸ばし、31位からトータル7アンダー・11位タイまで順位を上げている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
