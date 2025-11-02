¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î¥³¥ó¥íŽ¤¡Ö¹â¤µ7cm¡×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤¿È©´¨¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¨¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÆéÎÁÍý¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÆé¤ò¤Ä¤Ä¤±¤Ð¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤â³Ú¤·¤µ¤â³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¿©Âî¤Ç¼ê·Ú¤ËÆé¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¡£
¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤ò²ó¤¹¤À¤±¤ÇÅÀ²Ð¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Æé¤òÃÖ¤¯¤È¡Ö¹â¤¯¤Æ»È¤¤¤Å¤é¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£
Æé¤ÎÃæ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯Î©¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¿©ºà¤ò¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¹âÄãº¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÏÓ¤¬¥×¥ë¥×¥ë¿Ì¤¨¤ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤¬¡¢BALMUDA¡Ê¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¡Ë¤Î¡ÖTable Stove¡×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤º¤«73mm¤È¶ËÇöÀß·×¡£Ãæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¼è¤êÊ¬¤±¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡ª
¡ÖTable Stove¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢Ä¶Çö·¿Àß·×¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÌÌ¤«¤é¤´¤È¤¯¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤Ï73mm¡£
Äì¤¬¿¼¤¤Æé¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆé¤ÎÃæ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Î©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©ºà¤Î²Ð¤ÎÄÌ¤ê¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÊ¬¤±¤ë»þ¤âÃæ¹ø¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤À¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ë¿©»ö²ñ¤Ç¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÉý¹Àß·×¤Ç¡¢Ä¾·Â30cm¤Þ¤Ç¤ÎÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÂÐ±þ¡£¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤ä¤¹¤¾Æ¤¡¢¤ª¤Ç¤ó¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ø¤·ÎÁÍý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï425mm¡ÊÉý¡Ë¡ß274mm¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¡£ÎÁÍý¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç²ÈÂ²¤«¤é°ì¿ÍÊë¤é¤·ÍÑ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿©Âî¤Ç¤âÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼å²Ð¥Î¥Ã¥Áµ¡¹½¡×¤Ç²ÐÎÏÄ´À°¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£¥Ü¥ó¥Ù¤Î¥¬¥¹¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ì¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë¤âGOOD
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤òON¡ÊÅÀ²Ð¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤Ø ¡È¥«¥Á¥Ã¡É¤È²»¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤¹¤À¤±¡£
¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥ÙÆâ¤Î¥¬¥¹¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ò¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂçÈ¯Ç®ÎÌ¤Ï2700Kcal/h¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£
¼å²Ð¤Î²ÐÎÏÄ´À°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¼å²Ð¥Î¥Ã¥Áµ¡¹½¡×¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÊÝ²¹¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÊüÇ®µ¡¹½¤ÇÆâÉô¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊü½Ð¤·¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿©Âî¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡ª ¹â¤¤·øÏ´À¤È°ÂÁ´À¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹
¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥ÙÆâ¤Ë°µÎÏ°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¬¥¹¶¡µë¤ò¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤¹¤ë°µÎÏ´¶ÃÎ°ÂÁ´ÁõÃÖ¤òÆâÂ¢¡£
ÅÀ²Ð¤Ä¤Þ¤ß¤¬ON»þ¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
¸ÞÆÁ¤ÈÅ·ÈÄ¤Ï°ìÂÎ·¿¤Ç¥Ñ¡¼¥Ä¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¤Ç¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤ÈÂÑ¿©À¤ò¼Â¸½¡£
Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¹¤°ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó2.5kg¡¢ÂÑ²Ù½Å¤ÏÌó10Ô¤È°ÂÄê´¶¤âÈ´·²¡£
ÎÁÍý¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â°ú¤Î©¤Æ¤ë¡ÖTable Stove¡×¤Ç¡¢Æé¤ò°Ï¤ó¤ÇÃÄ¤é¤ó¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
Image: Amazon.co.jp, BALMUDA
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£