¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿1986Ç¯¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£Àï¡¡Á°ÅÄÆüÌÀ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÉñÂæÎ¢¡Ö¥¢¥ó¥É¥ìÀï¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¡¡
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûº£¤«¤é£³£¹Ç¯Á°¤Î£±£¹£¸£µÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£°Ç¯¡Ë£±£²·î£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Âçµ×ÊÝ¤Î°û¤ß²°¤ËàÄ¶½Ãá¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤Èà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤á¥¸¥ß¡¼¡¦¥¹¥Ì¡¼¥«¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡¡Á´ÆüËÜ¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Ø¹Ô¤¯¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¤È¥¹¥Ì¡¼¥«¤ÏµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¡×¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò¡¢Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¡õÌÚÂ¼·ò¸ã¡Ê¸å¤Î·ò¸ç¡ËÁÈ¤ÈÁè¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¾åÌî±Ø¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¹â¶¶¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀçÂæ¹Ô¤¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤»¤º¡¢Äê½É¤Î¿·½É¤Îµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò¾¡¼ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÆ±¤¸¿·½É¤Î¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡Ê¸½¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Åìµþ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢£²¿Í¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤ÇÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¸¶°ø¤È¡¢¸å¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î£³·î£²£±Æü¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¤ÏÁ´Æü¥Þ¥Ã¥È¤«¤é¿·Æü¥Þ¥Ã¥È¤ØÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´Æü¥×¥í¤«¤éµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥Ö¥í¥Ç¥£¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¿·Æü¥×¥í¤À¤Ã¤¿¡££¸£¶Ç¯£¸·î¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤ÆÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¹·î£±£¶Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È£¶£°Ê¬¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¥É¥í¡¼¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡££±£±·î£±£´Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×ÁèÃ¥¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¡×¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Ì¡¼¥«¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¤ÏÃÙ¤ì¤Æ»²ÀïÍ½Äê¤Ç¡¢£²¿Í¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î½éÀï¤Ï£²£±Æü¤Î¿·³ãÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬àÂçµð¿Íá¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¢à¿·¡¦³ÊÆ®²¦á¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤¿Á°ÅÄÆüÌÀ¤È¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÎÆÃÊÌ»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á°ÅÄÀï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝà´í¸±¤Ê¹á¤êá¤¬Éº¤¤¡¢»î¹ç¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î£´·î£²£¹Æü¡¢»°½Å¡¦ÄÅÂç²ñ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥É¥ìÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ²º»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¤Ï£±£¹Æü¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£·ê¤Î¤¢¤¤¤¿Á°ÅÄÀï¤Ïºä¸ýÀ¬Æó¤¬àÃËµ¤á½Ð¿Ø¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê¿·ÆüËÜ¤¬¡Ë¥Ö¥í¥Ç¥£¤ò¤±¤·¤«¤±¤Æ¥ª¥ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¸Ä¿Í±Ä¶È¼ç¤À¤«¤é¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥±¥¬¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤ó¡£¡ØÁ°ÅÄ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤éÄÙ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤Æ¥±¥¬¤¹¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤À¤«¤é¥Ö¥í¥Ç¥£¤ÎÊý¤âµ¿¿´°Åµ´¤À¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥äµ¤¤µ¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡©¡¡¥¢¥ó¥É¥ìÀï¤Î»þ¤Ë¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤ä¡¢¥ª¥ì¡Êº£Æü¡Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¡Ê¤È¸À¤Ã¤¿¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ìÀï¤Ï¹â¶¶¤¬»î¹çÁ°¡¢Á°ÅÄ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÊºÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¤Î¿ÆÍ§¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ë¡£Á°ÅÄ¤ÏÉÔ²º»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âàÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿á¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¤Ï£¸£·Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Íâ£¸£¸Ç¯£³·î£²£·Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤òÇË¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÈÊú¤¹ç¤¤´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡ÖÇÏ¾ì¤µ¤ó¤âÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤éà¥Ö¥í¥Ç¥£¤òÌá¤¹¤è¤¦áµã¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¿Ö¤Í¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤â¡Ø¤Þ¤¡¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤§¤«¡Ù¤Ã¤Æº¬Éé¤±¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¤âµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¹µ¼¼¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ö¥í¥Ç¥£¤ÏÁ´ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Ö¥í¥Ç¥£¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼Ã¥¼è¤Ï¡ËàÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í¤òÍ¥¶ø¤·¤¿¤Êá¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡ÊÌá¤·¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÊÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë
à¤ï¤¬¤Þ¤Þá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ç¥£¤â¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤±¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£