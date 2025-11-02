フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダ（１日＝日本時間２日）で、男子の友野一希（第一住建グループ）が好スタートを切った。

ショートプログラム（ＳＰ）では冒頭の４回転―３回転の連続トーループを着氷させ、２・１７点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出す。続く４回転サルコーは着氷が乱れるも、３本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）をきっちり決めた。今季ＧＰシリーズ初戦で９２・０７点をマークし、ＳＰ２位につけた。

ミラノ・コルティナ五輪を見据える上では、今季のＧＰシリーズは重要な戦いとなる。シーズン前には「間違いなく大切なシーズンになってくる。僕はシーズンのスタートが遅れたりすることが多いので、そういったことがないように、しっかりＧＰシリーズから合わせられるようにしたい」と語っていたが、有言実行のパフォーマンスを見せた。

また世界王者のイリア・マリニン（米国）が１０４・８４点で１位。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大は８９・８０点で４位だった。フリーは２日（日本時間３日）に行われる。