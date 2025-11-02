【来週のばけばけ あらすじ】松野家に現れた人物とは ヘブンは一人暮らしすることに
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」が、11月3日から7日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）の初めての授業が行われる。錦織（吉沢亮）が見守る中、ヘブンは自分なりのスタイルで中学の生徒たちと向き合っていく。一方、トキ（高石あかり）の前には借金取り・森山の息子・銭太郎（前原瑞樹）が現れ、今まで以上に激しく取りたてると宣言されてしまう。
そんな中、ヘブンが花田旅館を出て一人暮らしをはじめることに。錦織は知事（佐野史郎）の命で、ヘブンのお世話をする女中探しをはじめる。
（modelpress編集部）
