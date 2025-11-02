◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、投手としては２回１／３を５安打３失点で降板した。球数５１球、最速１００・９マイル（約１６２・４キロ）だった。

プレーボール直後、マウンドに立つ前の初回先頭の第１打席では中前打を放った大谷。１死二塁からフリーマンの中飛で二塁からタッチアップし、三塁に進んだ走塁の影響もあったのか、１番スプリンガーに対して１球目から３球連続ボール。５球目を左前打とされたが、２番ルークスはスプリットで空振り三振に斬った。前回対戦で一発を食らった３番ゲレロはフルカウントから９９・６マイル（約１６０・３キロ）直球で見逃し三振。ゲレロは四球と思ったのか一塁方向に歩き出し、一塁走者のスプリンガーも軽くスタートを切っていたが、捕手のスミスが座ったままスプリンガーを刺して三振ゲッツーとなった。

２回。４番ビシェットに四球を出し、２イニング連続で先頭打者を歩かせた。続くバージャーに右前打を許し、無死一、二塁。それでもカーク、バーショを打ち取って２死までこぎ着けると、クレメントの右前打で満塁とされたが、９番ヒメネスを９９マイル（約１５９・３キロ）直球で空振り三振。大谷は派手なガッツポーズを見せ、大きくほえた。

３回。投球直前に左飛に倒れた大谷。ベンチ裏に戻ってグラウンドに出てくるまで時間を要し、シュナイダー監督が抗議する場面もあった。先頭のスプリンガーに左前打を許し、またしても無死で走者を背負うと、１死二塁から暴投で三塁進塁を許した時点でゲレロを申告敬遠した。１死一、三塁で打席にはビシェット。初球のスライダーを完璧に捉えられ、センター左に先制３ランを被弾。大歓声の敵地の真ん中で、大谷は両手を膝に置いてガックリとうなだれた。ここでロバーツ監督が投手交代を告げた。

１０月２８日（同２９日）のＷＳ第４戦に先発した大谷は７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手。当初は第７戦に救援登板するプランも描かれていたが、第６戦で第７戦で先発予定だったグラスノーが登板したことでスクランブル体勢となり、中３日となる大谷に白羽の矢が立った。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、球団としては史上初のＷＳ連覇をかけた大一番を二刀流に託したロバーツ監督は「（大谷の）イニング数についてはまだ分からない。彼の立ち上がりの様子、投球の状態、そして感触を見ながら判断する」と説明。現行の“大谷ルール”では先発投手は降板後もＤＨとして試合に残ることができる。救援登板だと降板後は守備に就くか交代するかしかなくなるため、短いイニングのオープナーでも先発登板した方が二刀流の大谷をいかすことができる。メジャー移籍後の大谷はエンゼルス時代の２３年４月に一度だけ中３日の経験があるが、その時は降雨中断の影響もあり、２回降板からの中３日だった。