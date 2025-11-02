◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ第７戦で大谷翔平投手から幸先よく先制した。３回は先頭スプリンガーが左前打で出塁。続くルークスが犠打と暴投で、申告敬遠で１死一、三塁とすると、B・ビシェット内野手が特大の先制３ランを中堅左に放り込んだ。本拠地は大熱狂。今季のポストシーズンはこれで計１０４得点。２００２年のエンゼルス、２０年のドジャースを上回る同一ポストシーズンの最多得点となった。マウンド上では大谷がぼう然と立ち尽くし、直後に２番手ロブレスキーが登板した。

初回は、先発・大谷翔平投手（３１）からスプリンガーが左中間へのヒットで出塁。だが、１死からゲレロが見逃し三振に倒れると、一塁ランナーは四球と勘違いして飛び出し、タッチアウト。痛恨の三振ゲッツーに倒れた。２回は、四球と２本のヒットで２死満塁とすると、９番のA・ヒメネス内野手は空振り三振に倒れた。

勝てば３２年ぶりの世界一、負ければドジャースに２年連続ＷＳ制覇を献上することになる運命の一戦。先発マウンドを託したのは、サイ・ヤング賞３度の右腕マックス・シャーザー。史上最年長の４１歳９７日でＷＳ最終戦登板を果たした。