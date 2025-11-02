駅で盗撮をした男を捕まえたとして、兵庫県警尼崎北署は尼崎市の会社員、竹越清宏さん（４８）に感謝状を贈った。

学生時代はアメリカンフットボールのラインマンとして活躍し、当日もジムでトレーニングを終えて出勤中だった。自慢のパワーで、逃げようと暴れる相手を離さず、「体を鍛えてきたことが役立った」と喜んだ。

発表では、１０月１０日午前８時１５分頃、阪急塚口駅の下りエスカレーターに乗った竹越さんは、反対の上り側にいた男（２７）が女性の背後からスカート内へスマートフォンを差し入れるのを発見。すれ違いざまに身を乗り出し、リュックサックの肩ひもごと男の服をつかんだ。

男は、振り払おうと激しく抵抗。互いのエスカレーターが逆方向へ動き続ける中、竹越さんは体のバランスをとりながら、相手の服が裂けるほどの力で逃走を許さなかった。駆け付けた署員に引き渡された男のスマホには、盗撮した動画が残されていたという。

引き締まった体つきで、「力には自信があります」と竹越さん。高校、大学を通じて所属したアメフト部では主に攻撃の最前列を務め、「壁」として立ちはだかった。出勤前のジム通いも１０年以上続け、ベンチプレスで１００キロを上げる。

体を張ってブロックに徹した学生時代さながらの活躍に、田中和弘署長が「お見事でした」と感謝状を贈呈。竹越さんはお手柄の当日もジムで汗を流したばかりだったといい、「とっさの判断だった。新聞記事などからエスカレーターでの盗撮事件が多いことは頭にあり、卑劣な犯罪を許せないと力が入った」と振り返った。

尼崎北署によると、その後も同じエスカレーターで盗撮未遂事件が起き、阪急電鉄の協力を得て駅構内に注意喚起の掲示をしている。