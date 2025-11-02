「大和証券の副会長」「やっぱセンスいいね」令和ロマン松井ケムリの父が好きなレストラン 大悟＆濱家と同じ
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、10月28日に放送されたカンテレ・フジテレビ系『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜 後10：00）に出演し、父が好きなイタリアンレストランチェーンを明かした。
【写真】パパの顔！我が子を大事そうに抱きかかえる松井ケムリ
今回は、ゲストに松井を迎えて「人気メニュー カウントダウン10回できたら100万円」に挑戦。人気イタリアンレストラン・カプリチョーザを舞台に、番組が選んだ人気メニュー30品を、チームで相談して下位から順番に選んでいき、10回連続でカウントダウンできたら100万円を獲得できるゲームに挑戦した。
進行のかまいたち・濱家隆一が「ケムリがかなりカプリチョーザ好きって聞きました」と向けると、松井は「4歳から行ってます」と告白。
理由について「とにかく父親がカプリチョーザ好きで」と説明した上で、「あ、（父は）大和証券の副会長なんですけど」と付け加えると、千鳥・大悟は「やっぱセンスいいね」と感嘆した。
千鳥・ノブが「大阪時代よく行ってた」と言うと、大悟は「ワシは東京きてからも行ってるよ。すべてのイタリアンの中でカプリチョーザが一番好き」と強調。
かまいたちもコンビでカプリチョーザ好きで、山内健司は「濱家に関しては、フランチャイズの話を真剣に聞こうとしてた」と語った。
番組は、TVerで11月4日午後10時まで見逃し配信。
【写真】パパの顔！我が子を大事そうに抱きかかえる松井ケムリ
今回は、ゲストに松井を迎えて「人気メニュー カウントダウン10回できたら100万円」に挑戦。人気イタリアンレストラン・カプリチョーザを舞台に、番組が選んだ人気メニュー30品を、チームで相談して下位から順番に選んでいき、10回連続でカウントダウンできたら100万円を獲得できるゲームに挑戦した。
理由について「とにかく父親がカプリチョーザ好きで」と説明した上で、「あ、（父は）大和証券の副会長なんですけど」と付け加えると、千鳥・大悟は「やっぱセンスいいね」と感嘆した。
千鳥・ノブが「大阪時代よく行ってた」と言うと、大悟は「ワシは東京きてからも行ってるよ。すべてのイタリアンの中でカプリチョーザが一番好き」と強調。
かまいたちもコンビでカプリチョーザ好きで、山内健司は「濱家に関しては、フランチャイズの話を真剣に聞こうとしてた」と語った。
番組は、TVerで11月4日午後10時まで見逃し配信。