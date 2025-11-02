松任谷由実、ついに『EIGHT-JAM』スタジオ初登場！AI技術を駆使した“最高傑作”を本人が解説

11月2日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、前回のインタビュー取材から約3年――多くのトップアーティストに影響を与えたレジェンド・松任谷由実が、ついにスタジオに初登場。

約5年ぶりとなるオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』（11月18日リリース）について、ユーミン本人が解説する。

同最新アルバムは「AIと人間の共生」というテーマに向き合った、実に画期的な一枚だ。

というのも、過去のユーミンの声を抽出し、最新のAI技術で“第三のユーミンの声”を生成するという、前例のない試みに挑戦。さらに、“現在のユーミンとの共演”をも実現させた。

本人も「最高傑作」と胸を張るこのアルバムは、一体どのように生まれたのか――。

今回は待望の発売に先駆け、収録曲を全曲紹介しつつ、新たな挑戦に込めた思いや制作秘話に肉薄。

また、夫でありプロデューサーの松任谷正隆にもインタビューを敢行。AIを取り入れたきっかけや制作工程、苦労話など、さまざまな裏話も次々と飛び出すことに。

さらにスタジオには、コラボアルバムでコラボ曲を発表するなど公私ともに親交のある岡村靖幸、ユーミンライブの音楽監督を務め40年以上ツアーを一緒に回っている武部聡志、ユーミン楽曲で育ち今回のキーワードでもある「Synthesizer V」を楽曲制作で使用している原口沙輔が登場。

実演を交えながら、AIを使った曲作りについて徹底解説していく。