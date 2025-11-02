

第3世代として日本導入されたQ5シリーズ。左がスポーツグレードのSQ5スポーツバック、右がQ5（写真：アウディジャパン）

アウディジャパンが新型「Q5」シリーズを日本に導入。2025年7月に発売された、プレミアムミッドサイズを標榜するSUVである新型Q5を10月にテストドライブした。注目点は、新世代のプラットフォームを使い、独自方式でマイルドハイブリッド化されたエンジンを搭載することだろう。

アウディジャパンでは、最近までBEV（バッテリ駆動EV）の「e-tron」推しで、少なくとも広報活動では“電動化”を積極的にアピールしてきた。それが2025年になって、より多様性がみられるようになった。その代表格が、今回のQ5に搭載された「MHEVプラス」なる技術だ。

e-tronは引き続き開発を続ける一方、内燃機関についても燃費とパワーという時代の要請に応える形で“進化”させてきたのだ。

Q5ファミリーすべてマイルドハイブリッド化



Q5/SQ5スポーツバックのリアビュー。バリエーションは、2.0Lガソリンエンジンの「Q5 TFSI quattro 150kW advanced」（760万円）と「Q5 Sportback TFSI quattro 150kW advanced」（795万円）、2.0Lディーゼルエンジンの「Q5 TDI quattro 150kW advanced」（788万円）と「Q5 Sportback TDI quattro 150kW advanced」（823万円）、スポーツグレードとして3.0Lガソリンエンジンを搭載する「SQ5」（1023万円）と「SQ5 Sportback」（1058万円）の6種類。また、限定モデルとして、ディーゼルエンジン搭載車に「Q5 edition one」（919万円）と「Q5 Sportback edition one」（954万円）を用意する（写真：アウディジャパン）

MHEVは日本メーカーもラインナップに持つマイルドハイブリッドシステムを意味する。今さら書くまでもないが、内燃機関中心で、モーターが加速などのアシストをするもの。近年では低回転域はバッテリーで、回転が上がると大きめのターボという2段階の加速方式の採用も増えている。

アウディの新型Q5シリーズに搭載しているMHEVプラスは、3つの要素で構成されるのが特徴とされる。その内容はパワートレインジェネレーター、ベルトオルタネータースターター、それにリン酸鉄リチウムイオンの駆動用バッテリーだ。



Q5 TDI quattro 150kW advancedに搭載されている2.0L直列4気筒直噴ディーゼルターボTDIエンジン（写真：アウディジャパン）

パワートレインジェネレーターはギアボックスに組み込まれ、加速とドライブトレインの制御を担当。低負荷時などは後輪の接続を切り離し、前輪駆動として燃費を稼ぐ。ベルトオルタネータースターターは、エンジンの始動と発進時のトルクを上乗せする。一般的なマイルドハイブリッドシステムに近い働きといえるだろう。

そんなアウディの新型Q5だが、日本には2.0Lガソリンエンジンと2.0Lディーゼルエンジン搭載モデルが導入される。燃費は、ガソリン車が14.4km/L、ディーゼル車が16.1km/L（ともにWLTC）と発表されている。スポーツグレードの「SQ5/SQ5スポーツバック」では、3.0L V型6気筒ターボエンジンも用意される。

駆動方式は4WDのクワトロシステムを採用。走行性能が高いものの、2WDに比べて燃費で不利になる。だが、低負荷時は前輪駆動に切り替えることで燃費を稼ぐ。マイルドなドライブモードを選択すると、バッテリーのみでの走行も可能だ。

Q5エディションワンに試乗



限定モデルとなるQ5およびQ5スポーツバックのエディションワン（写真：アウディジャパン）

テストドライブしたのは「Q5エディションワン」という導入記念に設定されたモデルで、ディーゼルエンジンをSUVボディに載せている。同時に「Q5スポーツバック・エディションワン」も導入される。

感心したのは、期待以上の痛快な走りの感覚だ。

150kW（204ps）の最高出力と400Nmの最大トルクを発生するディーゼルエンジンは、一貫してパワフルさを感じさせてくれる。

そもそもディーゼルエンジンは低回転域のトルクの太さが特長。加えて、Q5エディションワンではマイルドハイブリッドゆえ、発進時と強い加速時はモーターによってトルクを上乗せされる。さらに回転数が上昇し、ターボの領域に入ると、加速が切れ目なく続いていく。一直線にトルクが増していく加速感は、マイルドハイブリッドの特性をうまく活かしたものだ。



Q5エディションワンのフロントフェイス（写真：アウディジャパン）

デザインとしては、フロントグリル左右のブレーキ冷却用に見えるエアインレットが目をひく。エアインレットの存在感を強調するのは、「Q8」「Q7」「Q3」「Q2」といったSUVモデルや「A8」「A7」「A5」といった昨今のアウディ車で採用されている、デザイン傾向だ。

Q5シリーズの場合、とくにスポーツグレード「SQ5」のようにエアインレットにクローム的な輝きを持つ加飾が施されているのは、より力強い印象を与える。だいぶ若々しいイメージで好ましい。

グリル自体は、輪郭に「シングルフレーム」なる従来の形状の継承・発展形とするが、中のメッシュを大型化し、網目のようで、ちょっと独特な雰囲気になっている。ここにカメラなどのセンサーが収められているので、網目が大きいのは機能的な選択なのだろう。

ヘッドランプと、リアのコンビネーションランプは薄型になった。見る人が見れば、すぐ新型Q5のファミリーとわかるだろう。

デジタル技術の進化



Q5 TDI quattro 150kW advancedのリアビュー（写真：アウディジャパン）

オプションの「デジタルパッケージプロ」もエディションワンには含まれている。このパッケージの中には、「デジタルOLED（有機LED）リアライト」がある。これは一般路上において、ほかの交通とのコミュニケーションをはかり安全性を向上させるための機構だ。

たとえば、路上で停車中は、ライトクラスターのもっとも外側に三角表示板と同じパターンがOLEDで表示される。信号などで停止中に後続車が近づきすぎると、輝度を上げて注意を喚起する機能もあるようだ。

デジタル技術は、インテリアでも幅広く採用されている。日本市場だと2025年2月の「A5」や続く4月の「Q6 e-tron」で先に採用された「デジタルステージ」なるディスプレイが特徴的だ。



Q5のインテリア（写真：アウディジャパン）

曲面OLEDテクノロジーを備えた11.9インチの「アウディバーチャルコックピット」と、14.5インチの「MMIタッチディスプレイ」で構成されている。とくにドライバー前のディスプレイは薄く、けっこう大きく湾曲したデザインなのが、新しさを感じさせる。

機能はかなり多いようで、使いこなすには時間が必要かもしれない。本国ではサードパーティ開発のアプリも搭載できるようだが、日本では現時点ではそれは不可となっている。

さらにオプションで、助手席にも、10.9インチの「MMIパッセンジャーディスプレイ」を装備することもできる。ここでエンターテインメントのコンテンツを楽しめるようだ。

絶妙なボディサイズの妙



Q5のサイドビュー（写真：アウディジャパン）

Q5のボディディメンションは、従来のQ5から大きく変化していない。機能とスポーティな官能的要素をバランスさせていて、これがアウディの得意科目と納得。

ホイールベースは従来型マイナス5mmの2820mm。そこに載る車体は、全長プラス35mmの4715mm、全幅は同一の1900mm、全高はマイナス10mmの1655mmだ（今回のSUVモデル）。スポーツバックの場合、ホイールベースと全幅は上記SUVモデルと同一。全長は従来型にプラス20mmの4715mm、全高ではマイナス10mmの1650mmとなっている。



走りの印象は、ディーゼルエンジンのよさをうまく活かしている。トルクがたっぷりあって、しかもアクセルペダルの踏み込みに敏感に反応して加減速する。エンジン音も課題でなく、よい出来栄えだ。エディションワンはディーゼルにしか設定がないが、標準モデルの装備でもいいというユーザーにとって、ガソリン車に対して28万円高に抑えられた価格設定は評価できるはずだ。

燃費は、ガソリン「Q5 TFSI quattro」の14.4km/Lに対してディーゼル「Q5 TDI quattro」は16.1km/L。ディーゼルだから我慢をしなくてはいけない要素はおそらく皆無なので、長距離ドライブが多い人は、考える価値がありそうだ。

【Audi Q5 Edition One】

全長×全幅×全高：4715×1900×1655mm

車重：1980kg

ホイールベース：2820mm

パワートレイン：1984cc 4気筒ディーゼル＋電気モーター（マイルドハイブリッド）

エンジン最高出力：150kW

エンジン最大トルク：400Nm

変速機：7段オートマチック変速機

駆動方式：全輪駆動（後輪はモーター駆動）

燃費：14.4km@l（WLTC）

乗車定員：5名

価格：919万円

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）