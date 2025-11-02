ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¼Æºé¥³¥¦¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êËè½µ¡¢¼Æºé¥³¥¦¼ç±é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±ºî¤ÎÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× TIFF¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°½ÐÉÊ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ10·î27Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¡¿ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡É¤âÌä¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¡Ê¼Æºé¡Ë
º£²ó¸ø¼°½ÐÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï10·î27Æü¡Á11·î5Æü¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡£1985Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²èº×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âTIFF¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¸ø¼°½ÐÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤äÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ·à¾ì¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÉôÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ßÉÕ¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤¬±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ê¤É¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ëTIFF¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸ø¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¶È³¦¤Î¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈÎ¢Â¦¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀººº¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤È¤ê¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¼¡¼¤½¤Î¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è11·î19Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¡¼¥Ï¡¼ÉôÊ¬¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ëÃæ¤Ç¾ðÊó¤¬ÏÑ¶Ê¤µ¤ì¤ÆÅÁ¤ï¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡É¤âÌä¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ë¶É¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎ¢Â¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¡É¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡£
Ã¯¤·¤â¤É¤³¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÊó¡Û¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹ ¡È¼Æºé¥³¥¦¡É VS ½µ´©»ïµ¼Ô ¡ÈÀî¸ý½ÕÆà¡É¡ª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¯
https://www.youtube.com/watch?v=QRg948N8KR4&t=1s
¡þ¤¢¤é¤¹¤¸
Âç¼ê»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ4Ç¯¡¢´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶¶êÀ¸¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤òÈá´ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿»öÌ³½ê¡ÈRafale¡É¤ÎÂåÉ½¡¦°æ²¬ºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢°æ²¬¤Î¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£¸¶¤Î¡Ö¡ÈÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦½µ´©»ï¤«¤é¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¤ÏÊ¿ÅÄÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¡£¿ôÂ¿¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤Î½µ´©Ê¸Ä¬¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
µ»öÈ¯Çä¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È72»þ´Ö¡£
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î·ÇºÜ¤ò½ä¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤¬²Ð³¸¤òÀÚ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿·»ö¼Â¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¤è¤ê·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤È°ú¤À¢¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£
Ã¯¤«¤Î»×ÏÇ°ì¤Ä¤Ç»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë»ö¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¡£
·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤ÇêÁ¤¯»×ÏÇ¤ÏÈà½÷¤é¤ò°ìÂÎ¤É¤³¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù
½é²óÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯11·î19Æü¡¡Ìë10»þ¡Á
ÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://abema.tv/lp/scandaleve-onair
¸ø¼°X¡§https://x.com/scandaleve_
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA¡¡
¥¥ã¥¹¥È¡§
¼Æºé¥³¥¦
Àî¸ý½ÕÆà
²£»³Íµ
úË½ÓÂÀÏº
Àõ¹á¹ÒÂç
¶¶ËÜ½ß
³ýÅç¤ß¤º¤
±Æ»³Í¥²Â
óîÆ£¤Ê¤®¤µ
Æþ¹¾¿Óµ·
ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í
Á°ÅÄÆØ»Ò
ÎëÌÚ¹À²ð
ÎëÌÚ°ì¿¿
³á¸¶Á±
ÊÁËÜÌÀ
¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢
ÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡¾ ´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹: Æ£ÌîÎÉÂÀ
¡¾ µÓËÜ: °ËÅìÇ¦¡¦¸åÆ£¸¿Í¡¦ÌÚ¹¾¶³¡Êstoryboard ¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥Á¡¼¥à¡Ë
¡¾ ´ÆÆÄ: ¶â°æ¹É
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§storyboard
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë