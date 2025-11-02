Image: CUREMI LLC.

スマホ撮影や動画視聴、オンライン会議で「置き場どうする？」って時、財布からサッと出せるクレジットカードサイズの三脚はいかが？

クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「Pocket Tripod PROv2」は、薄さ約2.3mm・重さ約11gで持ち歩き楽々のスマホ三脚。

1/4インチネジにも対応するから、一眼レフなどとの連携も可能。日頃から本格撮影機材を使う人には拡張アイテムとしても使えます。おトクな先行セール情報もあったので、さっそく詳細を確認していきましょう。

いつでも持ち歩ける財布サイズ

Image: CUREMI LLC.

「Pocket Tripod PROv2」でまず特筆すべき点がクレジットカードサイズであること。重さもたった11gしかないため、財布にも簡単に収納できるんです。

もちろんバッグやポケットでも邪魔になることはありません。

Image: CUREMI LLC.

脚部フレームは軽量高剛性が自慢のカーボンファイバー製というのも合理的かつツウ好みなポイント。

Image: CUREMI LLC.

使用時は本体の半分をクルッと回転させ、折り紙のように左右の脚を開くだけでOK。直感的な操作で5秒もあれば完成するので、急いで使いたいシーンでも大丈夫ですよ。

最大105度まで倒せる

Image: CUREMI LLC.

「Pocket Tripod PROv2」は角度の自由度が高いのも使いやすいポイント。最大105度まで倒せるので、いろんな場所で最適な画角を狙えますね。

ちなみに接続部分は高グリップなTPU素材のため、圧力分散でケースやガラスへの負担は軽減されているそうですよ。

Image: CUREMI LLC.

接続部はアダプターで8.0mm〜12.5mmの厚みに対応。機種変更やケースを替えても使い続けられます。

本格機材との連携も

Image: CUREMI LLC.

1/4インチネジ穴もあるので、三脚や一眼レフなどの本格機材にも利活用可能。

Image: CUREMI LLC.

映像をカメラ撮りつつ、同時にスマホを使って縦向きのSNS用コンテンツを作成したり、モニターにするのも便利そうですね。

Image: CUREMI LLC.

ホールド力はかなり高めとのことで、スマホ以外にもカメラやライトを取り付けるという方法も。アイデア次第でけっこう遊べそうなので、スマホやカメラでクリエイティブを楽しんでいる人にはオススメかも。

今ならおトクな先行セールも実施されていたので、ぜひチェックしてみてください。

