「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」「パパへの愛が凄い」
日本代表DF長友佑都の妻で、女優の平愛梨さんが11月１日、自身のインスタグラムを更新。驚きの“仮装姿”を披露した。
ハロウィンの翌日に投稿したのは、長友のお面を被った４人の子どもたちの集合ショット、そして、なんと愛梨さん自身が夫に仮装した衝撃の姿だ。
日本代表のユニホームを着用し、ひげや太い眉毛をつけて、愛する夫に扮する様子に、フォロワーからは次のような声が続々と寄せられた。
「爆笑。最強すぎ」
「ママのセンスと、パパへの愛」
「面白すぎます。可愛すぎて笑ってしまいました」
「最高なファミリー」
「可愛いなあいりちゃん」
「パパへの愛が凄い」
「美人は何をしても画になる」
「電車でふきだした」
「可愛いすぎる笑笑 今年１のハロウィンコスプレ」
家族愛を感じさせる投稿が話題を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】衝撃の仮装！夫・長友佑都に扮した平愛梨さん
