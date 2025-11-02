平愛梨さんのハロウィン投稿が反響を呼んだ。（C）Getty Images

　日本代表DF長友佑都の妻で、女優の平愛梨さんが11月１日、自身のインスタグラムを更新。驚きの“仮装姿”を披露した。

　ハロウィンの翌日に投稿したのは、長友のお面を被った４人の子どもたちの集合ショット、そして、なんと愛梨さん自身が夫に仮装した衝撃の姿だ。

　日本代表のユニホームを着用し、ひげや太い眉毛をつけて、愛する夫に扮する様子に、フォロワーからは次のような声が続々と寄せられた。
 
「爆笑。最強すぎ」
「ママのセンスと、パパへの愛」
「面白すぎます。可愛すぎて笑ってしまいました」
「最高なファミリー」
「可愛いなあいりちゃん」
「パパへの愛が凄い」
「美人は何をしても画になる」
「電車でふきだした」
「可愛いすぎる笑笑　今年１のハロウィンコスプレ」

　家族愛を感じさせる投稿が話題を呼んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】衝撃の仮装！夫・長友佑都に扮した平愛梨さん

 