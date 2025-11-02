木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。『s**t kingz Dance Live in 日本武道館「LANDING」』を観に行ったこと、そしてs**t kingz（シットキングス）のメンバーと同公演のゲストで登場したSKY-HI、三浦大知との豪華集合ショットを公開した。

写真：『s**t kingz Dance Live in 日本武道館「LANDING」』ライブ写真＆ゲストとの記念ショット（全7投稿）

■s**t kingz、二度目の日本武道館公演に大興奮の木村拓哉

全国ツアー『s**p』を経て、10月31日・11月1日の2日間行われた『s**t kingz Dance Live in 日本武道館「LANDING」』。s**t kingzにとっては二度目の日本武道館公演であり、長年の戦友であり深い絆で結ばれたclaquepot、SKY-HI、三浦大知がスペシャルゲストとして登場。

木村は自身のストーリーズにて、国旗が掲げられた、日本武道館内の天井写真をアップし、「やばばばばば…」とサムズアップにキラキラの絵文字を添えて、自身の興奮度合いを表現。

その後、ゲストパスを手にした写真とともに「本当にお疲れ様！」と圧巻のパフォーマンスを披露したs**t kingzのshoji（持田将史）、kazuki（濱本和樹）、NOPPO（増田昇太）、Oguri（小栗基裕）を労うひと言を綴っている。

さらに、木村を取り囲むようにs**t kingzとゲスト出演したSKY-HIと三浦大知といった豪華4組での記念ショットを投稿。最高のライブを終えた出演陣へのリスペクトを込めて「拍手！」と締めくくっている。

■s**t kingz公式SNSではゲストらとの記念ショットも

なお、s**t kingz公式SNSでは、claquepot、SKY-HI、三浦大知、そしてシークレットゲストとして登場したSTARGLOW（NOPPOが彼らのプレデビュー曲「Moonchaser」の振付を担当）との記念ショットが公開されている。