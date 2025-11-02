¡ÚMLB¡Û¡Ö¾¡¼Ô¤¬Á´¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×WSÂè7Àï¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊPR²èÁü¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥²¥ìー¥íJr.¤¬¼çÌò¤Î1Ëç
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡ÊMLB¡Ë¤Îº£µ¨À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè7Àï¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥í¥¸¥ãー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¡£
»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢MLB¸ø¼°X¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤òÉÁ¤¤¤¿¹ðÃÎ²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¾¡¼Ô¤¬Á´¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÇ½ª·èÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿º£µ¨¤ÎMLB
º£µ¨¤ÎMLB¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢Âè2Àï¤ò¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬À©¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¤ÇÉñÂæ¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¡£Âè3Àï¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¾¡Íø¤·¡¢Âè4Àï¤ÈÂè5Àï¤ò¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬¤È¤Ã¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥í¥¸¥ãー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ØÌá¤Ã¤¿Âè6Àï¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤Æ3¾¡3ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¡£·èÃå¤ÏºÇ½ªÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¡£
1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢MLB¸ø¼°X¤¬Âè7Àï¤òÁ°¤ËÎ¾µåÃÄ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¾¡¼Ô¤¬Á´¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥Ö¥é¥Ç¥£¥ßー¥ë¡¦¥²¥ìー¥íJr.ÆâÌî¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
À¤µª¤Î·èÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëºÇ¹â¤Î1Ëç¤Ë¡¢Î¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£