【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (10月31日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 10/31終値 決算期
1 <3459> サムティＲ 6.20 112,800 26/01
2 <8963> ＩＮＶ 6.17 68,900 25/12
3 <3249> 産業ファンド 6.02 143,200 26/01
4 <8958> グロバワン 5.91 141,700 25/09
5 <2989> 東海道リート 5.83 113,600 26/01
6 <3492> タカラリート 5.81 93,000 26/02
7 <3472> ホテルレジＲ 5.78 81,500 25/11
8 <3463> いちごホテル 5.77 131,700 26/01
9 <3471> 三井不ロジ 5.77 111,700 26/01
10 <3468> スターアジア 5.69 61,300 26/01
11 <2971> エスコンＪＰ 5.68 123,500 26/01
12 <3455> ヘルスケアＭ 5.64 115,200 26/01
13 <2972> サンケイＲＥ 5.62 98,700 26/02
14 <8975> いちごオフィ 5.61 94,900 25/10
15 <3309> 積水ハウスＲ 5.59 79,300 25/10
16 <3470> マリモリート 5.54 110,400 25/12
17 <3488> ザイマックス 5.39 117,700 26/02
18 <8985> ホテルリート 5.38 89,800 25/12
19 <3476> Ｒみらい 5.28 48,250 25/10
20 <3292> イオンリート 5.21 130,400 26/01
21 <3451> トーセイＲ 5.12 146,200 25/10
22 <8966> 平和不リート 5.12 154,400 25/11
23 <8984> ハウスリート 5.12 132,800 26/02
24 <3296> 日本リート 4.98 97,300 25/12
25 <3290> Ｏｎｅリート 4.97 89,300 26/02
26 <8953> 都市ファンド 4.96 119,100 26/02
27 <2979> ソシラ物流 4.93 123,400 25/11
28 <3487> ＣＲＥロジ 4.86 157,000 25/12
29 <8964> フロンティア 4.86 90,500 25/12
30 <8986> 大和証券リビ 4.84 110,400 25/09
31 <8972> ＫＤＸ不動産 4.82 170,400 25/10
32 <3281> ＧＬＰ 4.78 139,700 26/02
33 <3466> ラサールロジ 4.76 149,100 26/02
34 <3287> 星野Ｒリート 4.66 257,400 25/10
35 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.66 171,500 26/02
36 <8979> スターツプロ 4.63 202,300 25/10
37 <8961> 森トラストＲ 4.61 77,700 26/02
38 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.60 136,400 25/10
39 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.59 123,400 26/02
40 <8954> オリックスＦ 4.56 104,300 26/02
41 <3462> 野村マスター 4.41 164,400 26/02
42 <8960> ユナイテッド 4.40 186,500 25/11
43 <8967> 日本ロジ 4.30 99,900 26/01
44 <3279> ＡＰＩ 4.26 141,000 25/11
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.24 146,200 26/01
株探ニュース