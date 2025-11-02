●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　 利回り 10/31終値　決算期
　1　　<3459>　サムティＲ　　　　6.20　112,800　　26/01
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.17　 68,900　　25/12
　3　　<3249>　産業ファンド　　　6.02　143,200　　26/01
　4　　<8958>　グロバワン　　　　5.91　141,700　　25/09
　5　　<2989>　東海道リート　　　5.83　113,600　　26/01
　6　　<3492>　タカラリート　　　5.81　 93,000　　26/02
　7　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.78　 81,500　　25/11
　8　　<3463>　いちごホテル　　　5.77　131,700　　26/01
　9　　<3471>　三井不ロジ　　　　5.77　111,700　　26/01
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.69　 61,300　　26/01

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.68　123,500　　26/01
　12　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.64　115,200　　26/01
　13　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.62　 98,700　　26/02
　14　 <8975>　いちごオフィ　　　5.61　 94,900　　25/10
　15　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.59　 79,300　　25/10
　16　 <3470>　マリモリート　　　5.54　110,400　　25/12
　17　 <3488>　ザイマックス　　　5.39　117,700　　26/02
　18　 <8985>　ホテルリート　　　5.38　 89,800　　25/12
　19　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.28　 48,250　　25/10
　20　 <3292>　イオンリート　　　5.21　130,400　　26/01

　21　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.12　146,200　　25/10
　22　 <8966>　平和不リート　　　5.12　154,400　　25/11
　23　 <8984>　ハウスリート　　　5.12　132,800　　26/02
　24　 <3296>　日本リート　　　　4.98　 97,300　　25/12
　25　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.97　 89,300　　26/02
　26　 <8953>　都市ファンド　　　4.96　119,100　　26/02
　27　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.93　123,400　　25/11
　28　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.86　157,000　　25/12
　29　 <8964>　フロンティア　　　4.86　 90,500　　25/12
　30　 <8986>　大和証券リビ　　　4.84　110,400　　25/09

　31　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.82　170,400　　25/10
　32　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.78　139,700　　26/02
　33　 <3466>　ラサールロジ　　　4.76　149,100　　26/02
　34　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.66　257,400　　25/10
　35　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.66　171,500　　26/02
　36　 <8979>　スターツプロ　　　4.63　202,300　　25/10
　37　 <8961>　森トラストＲ　　　4.61　 77,700　　26/02
　38　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.60　136,400　　25/10
　39　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.59　123,400　　26/02
　40　 <8954>　オリックスＦ　　　4.56　104,300　　26/02

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.41　164,400　　26/02
　42　 <8960>　ユナイテッド　　　4.40　186,500　　25/11
　43　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.30　 99,900　　26/01
　44　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.26　141,000　　25/11
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.24　146,200　　26/01

