2025年11月5日（水）、『大丸札幌店』地下1階に、北海道土産の定番『札幌農学校 北海道ミルククッキー』誕生20周年を機に『札幌農学校 大丸札幌店』がオープンします。

画像：北海道コンフェクトグループ株式会社

北海道土産の定番として国内外で愛されている『札幌農学校』の『北海道ミルククッキー』。なんと、現在までに累計販売数3億5,000万枚を突破！ そんな『札幌農学校』は、今年で誕生20周年を迎え、それを機に、『札幌農学校 大丸札幌店』がオープンします！

『札幌農学校 大丸札幌店』では、札幌市内店舗ならではの商品が初登場します！

市内の工場で随時作り、すぐに店舗で販売される“作りたて”の生シフォンケーキ『ハリエット』は、軽やかな生地がクリームの甘さをやさしく包み込むケーキ。札幌市内にある直営店舗だからこそ実現できる、作りたての美味しさにこだわった商品です。

【商品詳細】

ハリエット ※新商品・大丸札幌店限定

価格：3個入 972円

販売時間：10:00～、13:00～、16:00

※購入個数制限をもうける場合があります。

『酪農ベイクドチーズケーキ』は、『新千歳空港ファクトリー店』で大人気の『焼きたて酪農チーズケーキ』のしっとりふわふわな食感を、常温で再現した新商品です。

自社牧場で搾った放牧牛乳とチーズをふんだんに使用。チーズの風味を感じさせつつ、ふんわり軽く柔らかな食感となめらかな口溶けを実現。常温なのに、スフレのような生感！ ふんわりした軽い食感が癖になり、冷やして食べるとしっとりして、よりチーズ感を感じることができますよ。

【商品詳細】

酪農ベイクドチーズケーキ ※新商品・大丸札幌店限定

価格：3個入 1188円、6個入 2376円

ほかにも、代表商品の『北海道ミルククッキー』をはじめ、『3種の焼きチーズクッキー』や『開拓の詩 三枚重ねチョコがけクッキー』といった定番商品、贈答用のギフトセットなどもずらりと並びます。

詳細情報

札幌農学校 大丸札幌店

住所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 地下1階

オープン日：2025年11月5日（水）

営業時間：10:00～20:00

北海道Likers編集部のひとこと

ついに、『大丸札幌店』に『札幌農学校』がオープン！

ここだけの限定新商品や豊富なラインナップが揃うので、これからは“北海道土産の定番”としてだけでなく、日常に寄り添うお菓子として、新たな一歩を踏み出しそうですね。

『大丸札幌店』限定商品にも注目です！

文／北海道Likers

