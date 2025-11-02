吉田茂首相の懐刀として日本の戦後復興に尽力した白洲次郎（１９０２〜８５年）の没後４０年に合わせたトークセッションが１日、兵庫県三田市の総合文化センター・郷（さと）の音ホールであった。

白洲の長女、牧山桂子さんと夫の圭男さんが思い出を語り、約３５０人が興味深く耳を傾けた。

三田藩に仕えた儒学者の家にルーツを持つ白洲は戦後、吉田首相に請われて連合国軍総司令部（ＧＨＱ）との折衝にあたり、日本国憲法の草案作成時に重要な役割を果たした。

圭男さんは白洲が英国で買ってくれたジャケットを着て登壇。人となりについて、「おしゃれで服装にうるさかった」と言い、桂子さんは「（服装に）嫌みもいわれたが、そのせいで恥をかくことはなかった」と振り返った。また、桂子さんはルーツの三田についても触れ、「（白洲が）三田には一目置いていたような気がする」と明かした。

この日は、白洲の著書がある作家、北康利さんが進行を務めた。北さんは、ＧＨＱとの交渉にあたった白洲について、「日本政府と板挟みになり苦しんだだろうが、最もつらいところに手を出した生き方が格好いい」と述べ、「大きい絵を描くことができ、大仕事を成し遂げた。日本人が誇るべき人物だと知ってほしい」と話した。