劇作家で演出家の三谷幸喜氏が１日にＴＢＳで放送された「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演し、安住紳一郎アナウンサーから「ワールドシリーズに興味ないんですよね？」とツッコまれ、たじたじとなった。

冒頭近くで安住アナが「ワールドシリーズです。テレビの前にかじりついていたという方も多いと思いますが、三谷さんはあまり興味ないんですね？」と尋ねた。三谷氏は「そんなことないです。興味のない人なんているんですか？」と真顔で否定した。

安住アナが間を置いてから「そうですか」と応じると、三谷氏は「何勝何敗とか聞かないでください」と弱点であることをにおわせた。安住アナが「今、何勝何敗でしょうか？」と尋ねると、三谷氏は「えーっと…ドジャース？」と質問。安住アナはうなずいた。

三谷氏が間を置いて「１勝０敗？」と答えると、安住アナは「おお！」とうれしそうに笑い、「違います」と返した。三谷氏はしばし下を向いてから「すいません」と興味がないことを認めるように謝った。

安住アナが「明日の試合で決まるみたいです。３勝３敗ということで」と伝えると、三谷氏は「「それで何が決まるの？」と質問。安住アナが「メジャーリーグの一番です」と応じると、三谷氏は「それと日本の一番が戦うの？」と興味の無さを次々と露呈。安住アナが「違いまーす。メジャーリーグの一番になるチームに日本人選手が３人も所属しています」と答えると、三谷氏は「それは知ってますよ。大谷でしょ」と得意げに話しつつ、「３人分頑張ってる」とも。

安住アナが諦めたように「それでは第６戦の模様をご覧下さい」とＶＴＲにうつる間際、三谷氏は「他にもいるんだ」とつぶやくように話した。