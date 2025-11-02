パーカーよりジャケットより“この1枚”！【GU】大人のおしゃ見え！「ニットブルゾン」

気温がグッと下がり、羽織りものが手放せない時期に。これから買うなら、パーカーやジャケットより秋冬ムードを演出できるニットブルゾンが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場したケーブル柄のニットブルゾン。立体的な編地が華やかで、一点投入でこなれ見えが狙えそう。カジュアルにもきれいめにも振りやすいので、ぜひ秋冬コーデでヘビロテして。

秋冬ムードを盛り上げる華やかなケーブル柄

【GU】「ケーブルニットブルゾン」\3,990（税込）

羽織るだけで季節感がグッと高まるケーブル柄のニットブルゾン。複数の柄を組み合わせたデザインが華やかで、プチプラながらも高級感が漂います。リラックス感のあるシルエットながら、ショート丈ですっきりと着こなせそう。トレンドカラーとして注目のブラウンに加えて、ブラック・ナチュラル・オリーブという落ち着いた雰囲気の色味をラインナップ。

デニムアイテムと合わせた最旬こなれコーデ

こちらは色違いのナチュラルを着用したコーデ。清潔感のある色味で、沈みがちな秋冬コーデをパッと明るく仕上げてくれそうです。世界的トレンドのデニムアイテムと合わせれば、好印象な今っぽコーデに。デニムオンデニムの爽やかなスタイリングも、ニットブルゾンを投入することで一気に秋冬ムードにシフト。足元はきれいめのパンプスで、大人っぽく仕上げて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M