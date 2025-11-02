競馬ブリーダーズカップ

米競馬の祭典・ブリーダーズカップ（BC）が現地1日、米カリフォルニア州デルマー競馬場で行われ、メインのBCクラシック（ダート2000メートル）で日本から参戦したフォーエバーヤング（牡4、矢作）が優勝を果たした。

好スタートから2、3番手を進めたフォーエバーヤング。淡々と流れ、4コーナーから徐々に進出。コーナーワークで先頭で最後の直線に立った。そのまま鞍上・坂井瑠星の激励に応え、追撃を封じ先頭でゴールした。1着になると客席にいたオーナーの藤田晋さんは絶叫。矢作調教師と抱き合った。

レース後、グリーンチャンネルで中継された現地インタビューで坂井は「最高です。世界一の馬だと思うし、悔いのないレースができて、こんな嬉しいことがあるんだなという気持ちです」と話した。

矢作調教師も同局のインタビューに応じ、フォーエバーヤングについて「パーフェクト。これで負けたら『俺どうしよう』と思える仕上げでした」と語った。鞍上の坂井についてはレース前に「馬を信じて乗ってこい」と声をかけていたことを告白。「瑠星が信じて乗っていた」と称えた。

フォーエバーヤングは父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング、母父コングラッツという血統。重賞は24年G1サウジカップ、東京大賞典など9勝。通算13戦10勝。馬主はサイバーエージェント代表取締役社長の藤田晋さん。



（THE ANSWER編集部）