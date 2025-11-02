やさしい母猫と、体が大きくなっても甘えん坊な息子猫の姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万1000回を超え「ママより大きい？？」「幸せになっててとても嬉しいです」「家猫になったんですね♪幸せで暮らせるね」といったコメントが集まっています。

【動画：外で子猫のお世話を一生懸命していた母猫の『現在』…】

やさしい母猫

TikTokアカウント「天空」に投稿されたのは、息子猫思いの母猫の姿です。投稿者さんのおうちの近所に猫の親子が現れたそうです。母猫は3匹の子猫を一生懸命お世話していたのだそう。その後保護され、母猫と1匹の子猫が投稿者さんのおうちの子になったそうです。

子猫のテンちゃんは母猫のクウちゃんよりも、大きく成長しました。クウちゃんは、体の大きな息子猫のテンちゃんを今もお世話しているそうです。テンちゃんのしっぽの付け根の少し上がクウちゃんのお気に入りの毛づくろい場所なのだそう。子猫が大きくなっても、いつまでもお世話したいやさしいクウちゃんでした。

ボス気取りの息子猫

クウちゃんはやさしいお母さん猫で、テンちゃんがやってくると自分が座っていた場所を譲ってあげるそうです。実はテンちゃんはけんかに弱いのだそう。ですが、ボス猫気取りなんだとか。クウちゃんに甘えているのかもしれませんね。

母猫の愛のムチ

やさしいクウちゃんですが、ときにはテンちゃんを叱ることもあるのだとか。叱られたテンちゃんは、後ずさりしていたにもかかわらず、クウちゃんが背中を見せた瞬間にやり返し、また叱られていたそうです。しっかり教育もするクウちゃんでした。

投稿には「外猫ちゃんとは思えないとてもとても品のある親猫さんですね！めちゃ美人さん」「親にとっては子供は幾つになっても子供なんですよね！それは人間も猫も同じですね」「お母さんは、いつまで経っても我が子が可愛いんやね！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「天空」では、テンちゃんクウちゃん親子、保護した黒まめちゃんの様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「天空」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。