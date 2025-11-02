元HKT48でタレントの田中美久（24）が1日までに、インスタグラムのストーリーズを更新。AI人気加工アプリを使ったショットを投稿した。

「HAPPY HALLOWEEN」と記し、ベッドの上に寝そべり、黒いノースリーブロングワンピース姿でピンク電話を使うショットや、白のニット帽と手袋を着用した薄緑のジャンパーを着たショットを公開。また、白のコートに赤マフラーをつけメガネをかけた姿や、黒のマフラーや手袋をつけて遠くを見つめる、雪景色2種類のショットをアップした。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。