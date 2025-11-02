グラビアアイドルの三田悠貴（27）が1日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。番組出演での様子を投稿した。

「お知らせ」と題し「＃いっしょに町中華チャンネルさんのYouTubeに登場してます！！」と報告した。胸元を露出した黒のトップス姿で、ギョーザなど中華料理を前に笑顔を見せるショットをアップした。

さらに、軽トラックで全国を訪問する「＃道との遭遇」では新潟・新発田市を訪問。「人生初のサーフィンに挑戦しました グラビア好きのみんなはご存知の方も多いかと、実は泳ぐのが苦手な私、、果たして波乗り成功なるか！？」とつづり、茶色のワンピース水着姿でサーフィンを楽しむ姿も公開した。

さらに、「今月もみんなありがとうハート11月もよろしくね」と感謝の気持ちを添え、グレーのニット帽に白のトップスを着用したデニムコーデファッションで4つ写真を披露した。

ファンやフォロワーからも「かわいいいいい」「美〜〜〜」「最高だぜぇ」「どストライク」「ニットコーデ可愛すぎる」「女神様降臨」「エロくて可愛い」「でっか」「スゴいボリュームの量やね〜」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。