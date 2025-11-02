『今夜のべらぼう』定信、幕閣内で孤立し始めて…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第42回「招かれざる客」が、11月2日に放送される。
前回は、蔦重（横浜流星）が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。そして蔦重は、歌麿（染谷将太）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案する。そんな中、つよ（高岡早紀）の身体に異変が起きる。一方、城中では家斉（城桧吏）の嫡男・竹千代が誕生。定信（井上祐貴）は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。家斉や治済（生田斗真）は動揺するが…。
今回は、歌麿（染谷将太）の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重（横浜流星）は、年が明けて身上半減から店を立て直した。歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。そんな中、てい（橋本愛）は蔦重に“子ができた”と告げる。一方、定信（井上祐貴）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。
