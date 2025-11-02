「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が1日までに、自身のインスタグラムをストーリーズを更新。「2026年も壁掛けカレンダー発売します」と撮影動画を投稿した。

「午年にかけてカウガールになったよ」と黒のビキニ水着にカウボーイハットなどを組み合わせたショットを公開。大草原のバックボードを前に、ガンを持つなど雰囲気を演出した。

また、別の投稿では「頑張った自分へのご褒美時間」とお気に入りのノンアルコールビールを紹介し、「餃子綺麗に焼けた」と至福の表情をアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎて発狂してます」「国宝級美女」「令和最強」「すぅげぇーーー」「撃ち抜かれる美しさ」「カッコ良すぎ」「バックショットがセクシーでかっこいい」「魅力的な美脚美尻美乳美女」「ナイススタイル」「完璧なライン」「素敵な美女」「癒されます」「神々しい」「このまま、CMレギュラーで行けるかもね」などのコメントが寄せられた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年にはミス・アース日本代表選考会で優勝。23年10月にファースト写真集を発売後、身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。