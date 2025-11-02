元NMB48でモデルの上西怜（24）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンコスプレ姿を投稿した。

「Happyhalloween」と記し、公開中の劇場版も好評な人気漫画「チェンソーマン」に登場するキャラクター「レゼ」の仮装を公開。紫のヘアに、白いノースリーブのチップスに黒のリボンをコーディネート「ボンっ」とつづった。動画では「テンジくんみたいなおもしろい人、初めてっ」とアニメのセリフも添えた。

また、別の投稿でも「うさぎになったよ どっちが好きかな？」と問いかけ、白と黒2種類の「うさぎ」コスプレ姿をアップ。胸元を大胆に露出し、ニーハイ網ソックスを履いたミニスカートショットで絶対領域も披露した。

ファンやフォロワーからも「最幸のハロウィンコスプレ」「すごいクオリティ」「強烈に可愛い〜」「最高にお似合い」「胸のセクシーさにドキドキ」「美しさ惚れ直す」「破壊力が半端ない」「天才」「本領発揮」「女神様」などのコメントが寄せられた。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。